Donati pacchi pasquali alle famiglie in difficoltà all’Isola Sacra, tra emozione e partecipazione
Solidarietà e musica per la Domenica delle Palme a Fiumicino. L’associazione “Area Solidarietà Alitalia” ha donato pacchi pasquali alle famiglie, con difficoltà economiche, della Parrocchia di Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, all’Isola Sacra.
“Un ringraziamento speciale al TiberCoro e al Maestro Paolo Scurpa per aver animato la celebrazione con il cuore. La solidarietà resta il cuore pulsante della nostra associazione e della nostra comunità”, queste le parole della Presidente dell’Associazione, Barbara Bassetti.