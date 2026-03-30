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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 30 Marzo 2026

Solidarietà e musica per la Domenica delle Palme a Fiumicino

Donati pacchi pasquali alle famiglie in difficoltà all’Isola Sacra, tra emozione e partecipazione

 

 

Solidarietà e musica per la Domenica delle Palme a Fiumicino. L’associazione “Area Solidarietà Alitalia” ha donato pacchi pasquali alle famiglie, con difficoltà economiche, della Parrocchia di Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, all’Isola Sacra.

 

“Un ringraziamento speciale al TiberCoro e al Maestro Paolo Scurpa per aver animato la celebrazione con il cuore. La solidarietà resta il cuore pulsante della nostra associazione e della nostra comunità”, queste le parole della Presidente dell’Associazione, Barbara Bassetti.

 

 

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Barbara Bassetti Chiesa Isola Sacra Domenica delel Palme
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