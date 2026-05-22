Roma tra cielo e storia: Luna e Venere incantano sopra la Chiesa della Gran Madre di Dio

Lo straordinario scatto dell’astrofotografo Antonio Canaveras celebra l’incontro tra fenomeni astronomici e bellezza eterna della Capitale

Un incontro tra scienza, arte e spiritualità ha regalato a Roma uno spettacolo capace di lasciare senza fiato. Una sottile falce di Luna e il brillante pianeta Venere sono stati immortalati in una suggestiva congiunzione astronomica sopra la Chiesa della Gran Madre di Dio, sulla via Cassia, in uno scatto che sta già facendo il giro degli appassionati di astrofotografia.

A catturare il momento è stato Antonio Canaveras, membro del Gruppo Astrofili Palidoro, autore di una fotografia che unisce la magia del cielo alla monumentalità dell’architettura romana. L’immagine mostra la delicata falce lunare impreziosita dalla luce cinerea — il fenomeno che permette di distinguere anche la parte in ombra della Luna grazie al riflesso della luce terrestre — accanto allo splendore intenso di Venere, il pianeta più luminoso visibile dalla Terra.

Il tutto si staglia su un cielo crepuscolare dalle tonalità blu e violacee, mentre la facciata neoclassica della chiesa crea una perfetta armonia visiva con le geometrie celesti. A dominare la scena anche l’imponente iscrizione “PRAECELSAE DEI”, che sembra quasi dialogare con il firmamento.

Secondo il Gruppo Astrofili Palidoro, lo scatto rappresenta “l’unione perfetta tra le geometrie del cielo e quelle della storia romana”, un connubio che racconta tutta la capacità della Capitale di trasformarsi in un palcoscenico naturale per eventi astronomici di rara bellezza.

La fotografia sta raccogliendo consensi e apprezzamenti sui social e tra gli esperti del settore, confermando ancora una volta come Roma sappia sorprendere non soltanto per il suo patrimonio storico e artistico, ma anche per gli scenari unici che offre all’osservazione del cielo.

(Foto: Antonio Canaveras / Gruppo Astrofili Palidoro)