A Fregene altre cinque panchine per la legalità: salgono a 31 i simboli del progetto “Legalmente Marciando”

Le nuove installazioni ricordano Andrea Porcelli e rafforzano il messaggio di comunità, sport e impegno sociale

di Dario Nottola

Questa mattina la squadra dei Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino ha provveduto all’installazione di altre cinque panchine sul territorio di Fregene, “simboli concreti di un messaggio che vuole continuare a vivere nel tempo e crescere insieme alla comunità”.

Prosegue così, infatti, il percorso di “Legalmente Marciando”, il progetto dedicato alla promozione della legalità, dello sport e dei valori positivi tra i giovani, che il 12 maggio scorso ha vissuto una giornata particolarmente intensa e partecipata, dedicata al ricordo di Andrea Porcelli.

A tale manifestazione hanno preso parte gli istituti superiori Paolo Baffi, con la dirigente Marzia Canali, il Paolo Toscanelli di Ostia e il Leonardo Da Vinci di Maccarese, insieme alle forze dell’ordine e alle istituzioni locali, che hanno condiviso con studenti e cittadini un momento di riflessione importante sui temi della legalità, del rispetto e dell’impegno sociale.

Le nuove panchine sono state collocate in luoghi simbolici della località: due nel nuovo Largo Andrea Porcelli, due sul piazzale di Fregene e una nel giardino dell’Istituto Superiore Paolo Baffi di viale di Porto.

“Un ringraziamento particolare va al sindaco di Fiumicino Mario Baccini e al vicesindaco Giovanna Onorati per la vicinanza dimostrata e per il sostegno dato a un progetto che continua a coinvolgere scuole, associazioni, attività commerciali e cittadini – sottolinea l’Incaricato del Sindaco alle Politiche Giovanili, Tommaso Campennì – Fondamentale anche il contributo delle attività che hanno donato e collaborato alla realizzazione delle nuove panchine: Ondanomala, Mastino, Riviera, Singita, Sogno del Mare e Scialuppa. Un grazie va anche a tutte le altre attività del territorio che nei mesi precedenti hanno contribuito alla donazione delle altre panchine, permettendo al progetto di crescere e radicarsi sempre di più nella comunità”.

Con queste nuove installazioni salgono a 31 le panchine presenti sul territorio di Fregene, tutte riportanti frasi dedicate allo sport, ai giovani e alla legalità, posizionate in punti sensibili e luoghi di aggregazione.

Le panchine dedicate ad Andrea rappresentano un segno speciale all’interno di questo percorso: un ricordo che si intreccia con il messaggio più ampio del progetto, quello di costruire una comunità più unita, consapevole e vicina ai giovani.

“Legalmente Marciando” continuerà anche nei prossimi mesi con nuovi incontri, iniziative e momenti di confronto sul territorio, affinché questi valori possano continuare a camminare ogni giorno tra le persone, nelle scuole e nei luoghi della città.

“Un ringraziamento sincero va inoltre a tutte le persone che ogni giorno si rendono disponibili e dedicano tempo, energie e passione a questi incontri e alle attività sul territorio, tra cui i volontari dell’oratorio e tutti coloro che contribuiscono, con il proprio impegno, a costruire momenti di condivisione, crescita e vicinanza per i giovani e per l’intera comunità. Perché una comunità cresce davvero quando sa trasformare il ricordo, la partecipazione e l’impegno in qualcosa di concreto, capace di lasciare un segno nel tempo”, conclude Campennì