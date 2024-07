Passato prossimo puntata 19: Fiumicino – Online si rinnova

Aneddoti, vicende e curiosità della storia più contemporanea del territorio di Fiumicino

di Roberto Saoncella

Il portale telematico di informazione della Città di Fiumicino “Fiumicino-Online” si rinnova. Lo fa nella grafica e non nel modo di raccontarvi Fiumicino tutti i giorni.

Era maggio del 2000 quando, un giovane Matteo Fasano si affascinava davanti la tecnologia web che avanzava. Fu così che ebbe l’idea di dar vita ad un proprio sito internet, dove parlare di Fiumicino.

“Fu per me una sfida più tecnologica che altro, per vedere se ero capace di realizzare un sito web, come allora cominciavano a diffondersi”, ha dichiarato Fasano.

La scelta del nome fu facile Fiumicino Online. All’inizio erano quasi esclusivamente informazioni turistiche, messe sul web per amore verso quella città dove Matteo è nato e ha cominciato a muovere i primi passi nella comunicazione, attraverso il Corriere di Fiumicino e Tele Radio Faro.

“Piano piano cominciai ad inserire anche le prime notizie – continua Fasano – in quegli anni non c’erano altri siti nel nostro sul territorio, quindi per Fiumicino Online fu una rapida crescita“.

Le proprie invenzioni seguono però di natura le vicende della nostra vita. Quindi dopo uno stop forzato nel 2008, alla fine del primo decennio, del nuovo millennio, Fiumicino Online era tornato al suo antico splendore. Il web era nel frattempo progredito, si era diffuso, era migliorato in tecnologia, ma Fiumicino Online non cambiò, continuando a raccontare Fiumicino tutti i giorni, senza pensieri politici o preconcetti, senza filtri, doppi obiettivi e senza voglia di primeggiare.

Con educazione e pacatezza, entra da quasi 25 anni, quotidianamente e virtualmente, nelle case della nostra Città. “Le nostre pagine, sono ogni giorno lette da migliaia di persone” sottolinea Fasano.

Quindi adesso godiamoci questa nuova “impaginazione grafica” di Fiumicino Online speriamo che vi piaccia!