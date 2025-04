Fiumicino, liquami fognari nelle palazzine ATER di via delle Ombrine, i residenti esasperati

Di Genesio Pagliuca: “Chiediamo ad ATER e al Comune di Fiumicino di intervenire immediatamente”

“Una situazione vergognosa e inaccettabile si sta protraendo da giorni nelle palazzine ATER di via delle Ombrine a Fiumicino, in particolare quelle 13 e 2, dove si registrano continue fuoriuscite di liquami dalle fognature” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“I residenti sono esasperati – rimarca – marciapiedi e spazi comuni invasi da acque nere, odori insopportabili e gravi rischi per la salute pubblica. Nonostante le ripetute segnalazioni, le istituzioni competenti continuano a ignorare il problema, senza adottare alcun intervento risolutivo”.

“Non è tollerabile che famiglie, anziani e bambini debbano vivere in queste condizioni di degrado. Chiediamo ad ATER e al Comune di Fiumicino di intervenire immediatamente per porre fine a questa emergenza sanitaria. I cittadini non possono più aspettare, servono risposte concrete e un’azione risolutiva ora, prima che la situazione degeneri ulteriormente” conclude il Capogruppo PD