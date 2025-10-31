Caricamento...

“Fiumicino: terra di bonifica”

Oggi il secondo incontro de “La Bottega del Tempo” per raccontare la città tra storia e memoria

 

Tutto pronto per il secondo incontro de “La Bottega del Tempo”, il nuovo ciclo di incontri culturali promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano presso Officina Alimentare a Fiumicino.

 

Il secondo incontro “Fiumicino: terra di bonifica” è dedicato a una delle più grandi trasformazioni del Lazio contemporaneo: la bonifica delle paludi e la nascita di un territorio fertile. Dai canali di drenaggio alle prime idrovore, fino al lavoro dei coloni e delle famiglie arrivate dal Nord Italia, la storia della Maccarese e delle grandi tenute diventa il simbolo dell’ingegno umano.

 

Un racconto di fatica e di progresso che ha cambiato per sempre il volto della campagna romana, restituendo vita a una terra di malaria e paludi. Oggi quei canali, le case coloniche e le aziende agricole continuano a raccontare la tenacia e la dignità di chi trasformò Fiumicino in una terra di speranza. L’appuntamento è per oggi, venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 17:30 presso Officina Alimentare a Fiumicino (Ingresso Libero).

 

 

