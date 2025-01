Dai campi della Roma alla W3 Maccarese: la storia di Andrea Trovato

“Da un gioco a un sogno” i primi passi tra i pali sognando un futuro tra i professionisti

Andrea Trovato, portiere classe 2002 attualmente in forza alla W3 Maccarese, rappresenta l’emblema di un percorso fatto di alti e bassi, ma sempre con la voglia di guardare avanti, sognando un futuro tra i professionisti.

“Nasco come portiere per caso” racconta Andrea, ricordando con un sorriso gli inizi quasi casuali nel ruolo che lo avrebbe poi definito. La svolta arriva con la chiamata della Roma: un sogno che prende forma e lo porta a vivere nove anni intensi tra le giovanili giallorosse. L’esperienza nella capitale lascia un segno indelebile, non solo per la formazione tecnica, ma per le tante persone incontrate che hanno apprezzato il suo impegno e la sua personalità.

Dopo l’esperienza con la Roma, la decisione di trasferirsi al Frosinone segna un passo importante verso la maturità calcistica. “Volevo avere più opportunità per giocare e affacciarmi al mondo dei grandi – afferma Andrea – le stagioni successive con Ostiamare e Tivoli in Serie D hanno consolidato il mio percorso, offrendomi l’opportunità di confrontarmi con realtà ambiziose e ricche di stimoli”.

L’anno di stop forzato a causa di un grave infortunio al crociato ha messo alla prova la sua forza interiore. Tornare in campo con la W3 Maccarese ha rappresentato una rinascita: “Questa società è unica, speciale. Qui ho trovato un ambiente familiare che mi ha accolto e sostenuto fin dal primo giorno. Anche ritrovare mister Colantoni, con cui avevo già lavorato in passato, ha contribuito a rendere il mio ritorno in campo, più dolce“.

Una sfida affrontare la stagione in corso con determinazione con un sogno nascosto nel cuore: “Pensiamo partita dopo partita, ma sappiamo cosa vogliamo raggiungere” Sul piano personale, Andrea lavora per subire meno gol possibili e per essere sempre un punto di riferimento per la squadra. Tra le sue qualità principali spiccano l’esplosività tra i pali e la capacità di gestire il pallone con i piedi, una caratteristica sempre più richiesta nel calcio moderno.

Un legame speciale con i mister dei portieri e il sostegno della famiglia GC Sport Consultants per guardare al futuro con fiducia. “Ogni portiere sviluppa un legame particolare con il proprio preparatore – spiega Andrea – Questi rapporti, costruiti nel tempo, hanno contribuito a formare non solo il giocatore, ma anche l’uomo. Ogni mister ha lasciato in me un segno nel cammino, arricchendomi di insegnamenti preziosi. Essere parte della GC Sport Consultants è una nuova tappa significativa, una realtà che cura ogni dettaglio con professionalità e dedizione, e questo si riflette nel modo in cui supportano i loro calciatori”.

Per conclude Andrea vogliamo chiederti quale è il tuo sogno nel cassetto: “Arrivare nel calcio professionistico. So che è difficile, ma con il duro lavoro e i sacrifici si può ottenere tutto”.

Andrea Trovato guarda avanti con umiltà e ambizione, la sua storia, carica di significato e determinazione, è quella di un giovane che non si arrende di fronte alle avversità. Un giovane pronto a scrivere nuove pagine della sua avventura calcistica. E chissà, un giorno il sogno nascosto potrebbe diventare una splendida realtà.