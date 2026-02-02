Cadenze Letterarie: a Fiumicino la saga Diego Del Cerchio

Giovedì 12 febbraio alla Grooveria di Fiumicino un nuovo appuntamento di Cadenze Letterarie dedicato alla saga Diego Del Cerchio di Nicoletta Caiazzo, con interventi culturali, psicologici e artistici

Giovedì 12 febbraio alle ore 19:00, sul Lungomare della Salute 53A a Fiumicino, lo spazio culturale La Grooveria ospiterà un nuovo appuntamento di Cadenze Letterarie – Letture che lasciano il segno, format fiumense dedicato alla promozione della lettura, dell’ascolto e del dialogo tra arti e discipline.

La serata sarà interamente dedicata alla presentazione della saga “Diego Del Cerchio” di Nicoletta Caiazzo, un progetto narrativo che unisce elementi fantasy, mistero e formazione interiore. Al centro del racconto c’è Diego, diciassette anni, un ragazzo che nessuno crederebbe capace di attraversare altri mondi, e che invece è stato nel Settimo Universo. Quando quell’universo entra in pericolo e a Roma vengono evocati due demoni, Diego, insieme a Felipe e Orfeo, si trova a seguire una profezia e ad affrontare i Signori del Primo Universo.

A dialogare intorno alla saga e ai suoi temi saranno Dino Tropea, scrittore, giornalista e curatore letterario di Cadenze Letterarie, la dott.ssa Sonia Buscemi, psicologa clinica, la dott.ssa Maria Grazia Imbimbo, mental coach e progettista Erasmus, e il dott. Sergio Mingrone, appassionato culturale. Interventi diversi per competenze e sensibilità, uniti dall’obiettivo comune di offrire al pubblico una lettura multidisciplinare dell’opera e dei suoi significati più profondi.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione straordinaria dell’artista Andrei Maria Magdalena, che presenterà l’opera pittorica “L’amicizia, un Universo”, realizzata in tecnica mista. Un contributo artistico che dialoga idealmente con i temi della saga, creando un ponte tra parola scritta e linguaggio visivo.

L’evento rientra nel percorso di Cadenze Letterarie, progetto che porta la letteratura fuori dai contesti tradizionali per renderla esperienza condivisa, accessibile, viva. La collaborazione con La Groviera conferma la vocazione del locale come luogo di incontro culturale, dove musica, arte e parola si fondono in un’atmosfera informale e partecipata.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. È possibile prenotare attraverso i contatti de La Grooveria.

Se senti che hai un libro da far incontrare ad altri, o un quadro che cerca occhi nuovi, scrivi pure a dino.tropea@gmail.com. Le storie, come le immagini, a volte hanno solo bisogno di essere ascoltate, o semplicemente viste.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 26 febbraio, alle ore 19.00, con “Cadenze Letterarie & La Grooveria – Anniversario da condividere e storie da vivere”.