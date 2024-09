“50 Top Pizza World”, la Pizzeria Clementina tra le cento migliori pizzerie del mondo

La pizzeria di Luca Pezzetta si è aggiudicata il “Best Fried Food 2024 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award”

La Pizzeria Clementina di Fiumicino ha conquistato la trentacinquesima posizione e il premio speciale per la migliore proposta dei fritti del mondo, il “Best Fried Food 2024 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award”, nella guida online 50 Top Pizza World 2024.

L’evento di premiazione si è svolto il 10 settembre presso il Teatro Mercadante di Napoli, svelando le cento migliori pizzerie del mondo: quest’anno, il locale del pizzaiolo e lievitista Luca Pezzetta è entrato nella Top 50.

Tra gli antipasti fritti nel menu di Clementina spiccano il filetto di baccalà in pastella, coppa e limone, il pomodoro fritto con alici e mozzarella, il supplì quadro con melanzane alla parmigiana e il supplì sfera di guancia di manzo brasata e maionese all’alloro.

“Nel 2024, tra pizzerie indipendenti e catene artigianali, abbiamo 2500 indirizzi presenti nella guida – spiegano i curatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – un grande orgoglio per noi. Un prodotto pizza che non conosce limiti, perché è il cibo più conosciuto e amato in tutto il mondo”.

Sono 29 i paesi presenti nella classifica mondiale del 2024: l’Italia è prima con 41 locali, seguita dagli Stati Uniti d’America con 15 pizzerie.