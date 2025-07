Pattinaggio velocità: Campionessa d’Italia 2025, la Fregenese Alice Zorzi e la staffetta a San Miniato

La DEBBY ROLLER TEAM conquista 3 Medaglie oltre a numerose ottime posizioni da parte dei propri 14 porta colori

Rientrati dal Campionato Italiano su Pista 2025 svolto dal 20 al 22 Giugno in uno dei pattinodromi migliori in Italia, nell’incantevole cittadina medievale di San Miniato (PI), sotto l’egidia della Federazione Nazionale Skate Italia, oltre 600 atleti provenienti da tutta la penisola, già qualificati nei propri Campionati Regionali, hanno gareggiato per la conquista del titolo italiano delle categorie Ragazzi 12 (12 anni), Ragazzi (13 – 14 anni). La DEBBY ROLLER TEAM conquista 3 Medaglie, di cui 2 Titoli Italiani e una Medaglia d’Argento oltre a numerose ottime posizioni da parte dei propri 14 porta colori.

A conquistare il Titolo Italiano nella mt 3mila a Punti della categoria Ragazze femminile su 92 migliori atlete nazionali, è la Fregenese neo Campionessa Italiana Alice Zorzi, che grazie ad una gestione di gara sopra le righe, conduce con un forcing tale da avere i punti necessari per vincere nonostante sia passata come seconda all’ultimo traguardo.

Alice bissa il successo, con la Medaglia d’Argento nella mt. 5mila ad eliminazione, su una classifica di ben 138 atlete, in un’altra gara straordinaria dove “perde” l’Oro per soli 31 centesimi di secondo.

Nella stessa giornata, ma nell’ultima gara in programma della serata, arriva il secondo Titolo Italiano, terza medaglia per la Zorzi e per la DEBBY ROLLER TEAM, questa volta è grazie alle tre frazioniste Valeria Princigalli, Novella Cozzolino ed Alice Zorzi che diventano insieme Campionesse Italiane nell’Americana a Squadre (staffetta), dove hanno dominato la gara dal primo all’ultimo giro su 47 squadre di cui le fortissime finaliste, ma nulla hanno potuto rispetto ad una condotta di gara perfetta di tutte e tre le protagoniste staffettiste.

I tecnici presenti, il Direttore Tecnico e Coach Andrea Farris, l’Allenatrice Valentina Manca e la Psicologa dello Sport Katia Pacelli, rientrano euforici per le 3 Medaglie di cui 2 Titoli ed il 5° posto nella classifica Società su 85 partecipanti.

Ora tutta l’attenzione converte alla nazionale azzurra; Elisa Folli (categoria Juniores 17 – 18 anni) di Passoscuro, convocata dopo le sue brillanti prestazioni all’ultimo Italiano, a difendere i colori dell’Italia ai Campionati d’Europa, che si svolgeranno in Germania a Gross Gerau dal 5 al 13 Luglio.