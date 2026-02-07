Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 7 Febbraio 2026

Stop ad Alatri per la Supernova Fiumicino

Travolta nella ripresa dopo un primo quarto quasi perfetto

 

Si ferma, purtroppo, la Supernova Fiumicino, lo fa ad Alatri interrompendo così una striscia importante di risultati utili consecutivi che l’avevano avvicinata concretamente al primo posto in classifica (94-75 il finale).

 

 

Ed invece ora tocca rifare un piccolo passo indietro, che non deve intaccare le certezze importanti costruite nel tempo ma che deve però servire da insegnamento e da stimolo. Ma per pensare al futuro ci sarà tempo nelle prossime settimane, ora tocca solo ragionare su ciò che ha funzionato (primo tempo, l’impatto di Rinaldi in quintetto e il rientro di Parroccini) e soprattutto non ha funzionato (tutta la ripresa) ad Alatri. Peccato perché i primi dieci minuti sono stati quasi perfetti (+13), mentre nel secondo quarto nonostante la rimonta finale della squadra di casa tutto comunque resta in equilibrio ed i segnali non sono preoccupanti.

 

 

Ma poi, a sorpresa, al rientro in campo in appena due minuti si spegne totalmente la luce e la Supernova non riesce più a trovare l’interruttore. 32 punti concessi nel terzo periodo e appena 13 fatti: uno scenario che, fatta eccezione per il debutto in stagione, non si era mai visto, ed allora diventa anche semplice spiegare il perché del brutto ko.

 

 

BASKET ALATRI-SUPERNOVA FIUMICINO 94-75 (13-26, 41-39, 73-52)
Supernova: Madonna 2, Norcino 6, Vivero 10, Galan 21, Parroccini 3, Bargiacchi, Rinaldi 5, Gil, Di Natale 8, Parlato 14, Colaiori 6. Coach: Pasquinelli

 

 

 

