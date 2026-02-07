Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 7 Febbraio 2026

Maltempo, annullato l’evento di domani in via Torre Clementina “Carnevale dei Bambini”

L’animazione sarà recuperata domenica 15 febbraio durante il “Carnevale a Mare”

 

 

A causa del rischio maltempo, la Pro Loco di Fiumicino ha annullato il “Carnevale dei Bambini” previsto per domani su via Torre Clementina.

 

 

L’annullamento riguarda anche il mercatino e tutte le attività di animazione e intrattenimento dedicate ai bambini, inizialmente in programma nel corso della giornata.

 

 

La Pro Loco ha annunciato che l’animazione a sorpresa per i più piccoli sarà riprogrammata domenica 15 febbraio, in occasione della sfilata dei carri allegorici del 36° “Carnevale a Mare”.

 

 

