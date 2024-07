Tra Maccarese e Fregene alcuni ciack per il nuovo film di Martone “Fuori”

Alessandro De Nitto: “Il territorio di Fiumicino sempre più richiesto per la realizzazione di film, fiction e video musicali”

Anche il regista Mario Martone per il suo ultimo film, dal titolo “Fuori” ha scelto le località di Maccarese e Fregene per ambientare alcune scene del nuovo lavoro che racconta la storia della scrittrice Goliarda Sapienza.

Per la realizzazione delle scene la produzione Indigo, con Rai Cinema e The Apartment, si sono avvalsi della collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, che con il suo direttore Alessandro De Nitto, li ha assistiti per la scelta delle location e l’organizzazione logistica su strada, in particolare per ciò che concerne il set allestito tra le vie di Maccarese.

Ad essere protagonisti nella scena girata proprio a Maccarese tutto il cast femminile del film, la cantante e attrice Elodie insieme con Valeria Golino e Matilda De Angelis. Le tre protagoniste, nell’opera del regista partonopeo Martone, raccontano le vicende della scrittrice finita in carcere per un folle gesto. Una volta in prigione la protagonista conoscerà delle giovani detenute che diverranno per lei una vera e propria occasione di rinascita. Infatti, una volta scontata la pena le tre donne continueranno a frequentarsi anche fuori del carcere creando tra loro una forte relazione, decisiva per il percorso di vita insieme e per la loro amicizia.

Il regista Mario Martone è già vincitore del David di Donatello per il film “L’amore molesto” ed autore di opere come “Capri Revolution” in concorso alla 75° Mostra d’arte Cinematografica di Venezia e “Nostalgia”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Ermanno Rea con protagonista Pierfrancesco Favino, selezionato per rappresentare l’Italia ai Premi Oscar 2023.

Il Direttore della Commissione Cinematografica di Fiumicino Alessandro De Nitto ha assistito la produzione per tutto il tempo delle riprese, ed è stato impegnato nel pre-produzione per la scelta delle location da utilizzare nelle scene con le attrici. Il set dopo le arterie principali di Maccarese si è, infatti, trasferito presso la spiagge di Fregene. La Commissione Cinematografica è impegnata in queste settimane nella ricerca di alcune location particolari e specifiche, sia in ambienti interni che esterni, per la realizzazione tra fine agosto e i primi di settembre di alcune serie tv e film.