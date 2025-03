Torna a Fiumicino il mercatino O.P.I. per promuovere le attività manuali degli artigiani locali

Fortura Guiscardi: “Saremo in Piazza G. B. Grassi, nel centro storico di Fiumicino, domenica 16 Marzo”

di Fernanda De Nitto

Torna a grande richiesta sul territorio di Fiumicino il Mercatino organizzato dall’Associazione O.P.I., dedicato a promuovere le attività manuali degli artigiani locali.

Il prossimo appuntamento è, infatti, programmato per domenica 16 Marzo in Piazza Giovan Battista Grassi, nel centro storico di Fiumicino, dove dalle ore 9.00 alle ore 19.00 si potranno visitare i numerosi stand presenti in loco con originali creazioni frutto della manualità e fantasia di tante donne e uomini dell’Associazione.

Tra gli espositori si potranno trovare tantissime curiose ed originali creazioni realizzate attraverso l’ingegno e l’inventiva, con materiali selezionati ed unici. Nel mercatino vi saranno, ad esempio, tra i prodotti esposti, graziose ed originali bigiotterie realizzate con pietre e tessuti che lavorati magistralmente si trasformano in orecchini, bracciali, collane e monili di ogni genere, ognuno unico per colori e creatività. Vi sono poi lavorazioni all’uncinetto, graziose borse realizzate dalle sapienti mani di artigiani locali, oggetti per la casa e prodotti da utilizzare in cucina. Spazio anche alla produzione sartoriale con abbigliamento, foulard, sciarpe totalmente cucite a mano e realizzate con stoffe ricercate e di alta qualità, dai colori unici e estrosi. Nel mercatino vi sono anche produttori di ceramiche artigianali, prodotti per l’infanzia e realizzazioni manifatturiere di cosmetica.

“Dalla costituzione della nostra Associazione, avvenuta nel 2023, ci siamo prodigati nella valorizzazione della creatività ingegnosa e personale di tanti piccoli artigiani del territorio di Fiumicino – dichiara la Presidente dell’Associazione O.P.I., Fortura Guiscardi – Con questi obiettivi negli anni abbiamo realizzato una serie di eventi e mercatini destinati alla conoscenza diretta dei nostri soci e socie e soprattutto delle loro originali creazioni”.

“L’Associazione – spiega – è composta esclusivamente da residenti della Città di Fiumicino e siamo pronti ad accogliere anche nuovi soci interessati a collaborare nelle manifestazioni organizzate sul territorio. Invito cittadini e turisti a visitare il mercatino che sarà presente domenica 16 marzo e successivamente il 30 marzo in Piazza Giovan Battista Grassi, a Fiumicino”.

Per informazioni si può contattare l’Associazione al 338/1499262 o inviare una e-mail a opiassociazionefiumicino@gmail.com