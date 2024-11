Solidarietà: dall’ACIS la X edizione dell’iniziativa benefica “Un Natale di Cuore”

Dal 1 dicembre al 6 gennaio il Mercatino degli affari solidali presso i locali della Stazione Marittima in Piazzale Molinari

Sarà aperto dalla prossima domenica 1 dicembre, il Mercatino degli affari solidali organizzato dall’Associazione Acis ODV presso i locali della Stazione Marittima di Fiumicino, in Piazzale Molinari.

L’Associazione Acis, attiva nel territorio locale da oltre trentasette anni nei settori del volontariato, carità e cultura, ha organizzato la X edizione dell’iniziativa benefica “Un Natale di Cuore”, l’evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino.

Il Mercatino sarà aperto per tutto il periodo delle festività natalizie, fino al giorno dell’Epifania. All’interno dei locali della Stazione Marittima, di Piazzale Molinari, ex Piazzale Mediterraneo, è stato allestito un mercatino nel quale si potranno trovare tantissimi giocattoli, oggettistica, bigiotteria, abbigliamento invernale e moltissime altre idee regalo per le festività, tutto rigorosamente nuovo. Per i fine settimana è prevista animazione e giochi tipici delle festività, con la presenza di Babbo Natale e una speciale cassetta postale dove i bambini potranno imbucare le loro letterine.

L’iniziativa benefica è dedicata al sostegno delle opere di carità e volontario promosse quotidianamente dell’Associazione Acis ODV e per il supporto di iniziative solidali realizzate da Associazioni locali.

Nel contesto dell’evento saranno organizzate rassegne cinematografiche e cineforum a cura della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino. La location permette di coniugare la gradevolezza degli acquisti con uno scenario marino a dir poco sorprendente a base di tramonti sul mare e brezza marina … “Vienici a trovare…con un dono tante persone potrai aiutare!!”. Ingresso gratuito