Settembre a Maccarese

Musica e danze al Castello di San Giorgio. Aperitivo al mandorleto, Magia al Vivaio

A Settembre Maccarese si anima di appuntamenti unici che uniscono natura, musica, teatro e sapori autentici. I giardini del Castello di San Giorgio, il mandorleto e il vivaio della Maccarese S.p.A. diventeranno palcoscenici suggestivi dove vivere esperienze speciali: dall’aperitivo al tramonto alla magia delle visite notturne, da spettacoli interattivi per tutta la famiglia a serate di musica dal fascino andaluso.

Un calendario di eventi pensato per incontrarsi, divertirsi e scoprire il territorio in una veste inedita, tra convivialità, arte e incanto.

Venerdì 5 settembre 2025, ore 19 “APERITIVO AL MANDORLETO” Con DJ live. Prosecco e mandorle offerte da Maccarese S.p.A. Prenotazione whatsapp obbligatoria al 337.1175780

Sabato 6 settembre 2025, ore 19 visita notturna a lume di torcia “LE TRACCE DEI FOLLETTI”. Dai 3 ai 6 anni. Vivaio della Maccarese S.p.A. Prenotazione whatsapp obbligatoria al 337.1175780

Domenica 14 settembre 2025, ore 17.30 “LA BATTAGLIA DEI CUSCINI” Vivaio della Maccarese S.p.A. Evento teatrale interattivo e coinvolgente, adatto a tutte le età, che trasforma il pubblico in protagonista di una divertente e inoffensiva “guerra” di cuscini. Produzione Compagnia Melarancio. Ingresso gratuito, posti limitati. Prenotazione obbligatoria su … CLICCA QUI

Venerdì 19 settembre 2025, ore 18.30 “CONCERTO SPETTACOLO DAL SAPORE ANDALUSO” Giardini del Castello di San Giorgio. Con Francesca Turchetti, chitarra flamenca; Sara Castellano, cante flamenco; Federica Lovisi Roca, baile flamenco ed Attilio Celona, percussioni. Nei giardini del castello, durante la serata, sarà possibile degustare un aperitivo a tema. L’ingresso al concerto è libero e gratuito. Aperitivo a pagamento a cura della Paelleria Pika Pika di Maccarese