“Sere d’Estate 2025” a Fregene Patty Pravo in concerto

L’appuntamento è per lunedì 18 agosto, alle 21:30, in Piazza della Polisportiva. Ingresso libero e gratuito

La rassegna “Sere d’Estate 2025” prosegue il suo percorso di successo e si prepara a ospitare un grande evento. Lunedì 18 agosto, a Fregene, sarà l’unica e inimitabile Patty Pravo, simbolo della musica italiana, a salire sul palco per un concerto unico nel suo genere. L’artista, con la sua carriera leggendaria, è pronta a incantare il pubblico con un repertorio di successi che hanno segnato intere generazioni.

Un’occasione imperdibile per assistere a una performance di alto livello. L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza, turisti e visitatori, a partecipare a questa serata all’insegna della grande musica italiana.