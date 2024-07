Polimedica AION Fiumicino: affidatevi a professionisti sempre aggiornati

“I nostri medici e terapisti sono sempre in continua formazione per curare al meglio i nostri pazienti”

Polimedica Aion nasce come poliambulatorio specialistico incentrato sulla valutazione del paziente e il suo trattamento. I servizi sono in continuo aggiornamento sia a livello medico specialistico sia a livello di medicina alternativa e manuale.

Lo studio può vantare un ecografo top di gamma per l’esecuzione di tutti i tipi di esami (ginecologici, internistici, vascolare ed eco color Doppler, muscolare, articolare, elastogeafico ecc.) terapie infiltrative ecoguidate farmacologiche o con ozono terapia oltretutto lo studio si avvale di vari professionisti di terapia manuale e osteopatia, si effettuano terapie in ambulatorio infermieristico sia in loco che a domicilio cercando di fornire alla comunità un’alternativa economica alle medicazioni ospedaliere e alle lunghe file d’attesa

Le visite si effettuano su appuntamento al numero 351 3638287 – 65 8364610

Rondanini Corporation SRL

Dove siamo: Via dei Nocchieri, 104 B/C Fiumicino

Mail: segreteria@rondaninicorp.it

Web Site: www.rondaninicorp.it