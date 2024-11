Natale è alle porte e il Parco Da Vinci si veste a festa con le spettacolari luci, i colori, le canzoni e i suoi addobbi

Dal 1° dicembre un ricco programma di eventi imperdibili per tutte le età

Natale è alle porte e il Parco Da Vinci si veste a festa con le sue spettacolari luci, i colori, le canzoni e i suoi addobbi e con un ricco programma di eventi imperdibili per tutte le età. Per un viaggio tra magia e tradizione in un’atmosfera unica che solo il Natale sa regalare.

Il 1° dicembre ci sarà l’accensione delle splendide luminarie che hanno da sempre caratterizzato il Da Vinci con allestimenti capaci di stupire e di creare una sorta di “mondo magico”, dove sentirsi speciali e coccolati, quasi sospesi nel tempo. Al pubblico infatti viene riservata, come di consueto, una speciale attenzione per più di un mese. E ce n’è davvero per tutti i gusti.

A partire dallo spazio, da poco inaugurato, occupato da una nuova pista di pattinaggio, dove gli amanti delle rotelle e delle “lame” potranno sbizzarrirsi, e dove chi vuole provare l’ebbrezza di questa passione può “sperimentarsi”. La pista è fatta di ghiaccio vero, un unicum imperdibile, e resterà aperta fino al 6 gennaio.

Per chi ama invece passeggiare tra i viali del Parco lungo, l’ormai nota ai frequentatori del Da Vinci, fascia archeologica saranno allestiti nei weekend gli immancabili mercatini natalizi per guardare, tra pastorelli e palle di Natale, o comprare oggetti per abbellire le proprie case, così come acquistare regali di ogni tipo.

Il Parco commerciale poi ha sempre avuto un occhio di riguardo per i più piccoli e non può che rafforzare questa propensione in un periodo in cui loro sono i veri protagonisti, ancora catapultati nelle loro fantasie, che li rendono speciali. Ecco perché il Da Vinci ha pensato ad un Carosello, la storica giostra con cavalli, intramontabile attrazione per i bambini. A cui anche i grandi non si sottraggono. Non mancheranno inoltre i laboratori didattici a tema, per “imparare giocando”: dal 29 novembre al 6 gennaio i più piccini troveranno ad accoglierli una casetta di Natale (che resterà aperta per tutte le feste), dove potranno divertirsi preparando pezzi di presepe, giocattoli in legno e la calza della Befana o dove potranno sfidarsi in giochi da tavolo (Otto il Maialotto, Sequence, Ok boomer e Nexcube, la nuova generazione di rompicapo per tutti). Ma la casetta sarà anche il luogo dove incontrare Babbo Natale e la Befana, per una foto ricordo e magari per esprimere un desiderio.

E le proposte non finiscono qui. Un altro must del Da Vinci sono infatti i “Meet&Greet” che si susseguiranno durante le settimane festive e in cui i bambini potranno conoscere dal vivo i loro beniamini. C’è grande attesa per Bluey, le Tartarughe Ninja, Bing e Peppa Pig (30 novembre, 27 e 28 dicembre e 3 gennaio).

Ma “Parco Da Vinci” vuol dire anche “intrattenimento” per tutti e sulle note di Merry Christmas il Da Vinci potenzia la sua offerta, con tanti spettacoli gratuiti e itineranti che si svolgeranno nelle domeniche del 24 e 29 novembre, del 1°, 15 e 29 dicembre. Ci sarà da rimanere incantati al passaggio de Les Montgolfières, due mongolfiere su trampoli con splendidi costumi e tanti colori che gireranno negli ampi viali del Parco accompagnate da un carretto musicale, da divertirsi con l’esibizione di artisti di strada e abili giocolieri. Si potrà incappare inoltre in Olaf e Frozen; Ginger biscotto, Rudy la renna, Albero Silvestro. Perfino in un pianista che suonerà tra la gente estasiata.

Da non perdere, infine, gli eventi musicali, uno su tutti: l’8 dicembre, il gospel del coro “a cappella” “The Blue Gospel Singers”, diretto dal maestro Mario Paduano.

Il Parco Da Vinci conferma anche quest’anno la sua attenzione verso il pubblico e la sua vocazione ad essere non solo un protagonista commerciale, con centinaia di brand famosi a livello nazionale e internazionale, ma una realtà perfettamente in armonia con il territorio. Sempre disponibile, nei suoi 90mila metri quadri all’aperto che lo rendono il Parco commerciale più grande d’Italia e tra i più gradi d’Europa, ad accogliere grandi e piccini, famiglie, ragazzi in un dialogo continuo con il mondo culturale, sociale e istituzionale a più livelli.

