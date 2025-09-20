Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 20 Settembre 2025

L’agenda del week-end del Parco archeologico

Oggi sabato 20 settembre il Museo delle Navi di Fiumicino aperto gratuitamente dalle 19.30 alle 22.30

 

di Dario Nottola

 

 

Ricca di appuntamenti, a Fiumicino ed Ostia Antica, l’agenda del week-end al Parco archeologico. Per Ostia Antica Festival domenica 21 settembre dalle ore 19 sul palco i Carmina Burana di Carl Orff. Oggi sabato 20 settembre il Museo delle Navi di Fiumicino è aperto gratuitamente la sera, dalle 19.30 alle 22.30.

 

Sempre oggi in scena “Castello in jazz”: tutti i sabati di settembre il Castello di Giulio II apre dalle 19.35 alle 23.30; alle ore 21 un concerto jazz, fino a esaurimento posti disponibili con prenotazione obbligatoria.

 

– Info: clicca qui

 

 

Tutte le domeniche di settembre e ottobre dalle ore 11.30 alle 14 è aperto al pubblico il complesso di Sant ‘Ippolito ad Isola Sacra.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
