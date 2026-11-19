Irpinia, 46 anni dopo il terremoto: la memoria diventa racconto nel libro di Giuseppe Conzo

Da quella tragica sera del 23 novembre 1980 alla voglia di rinascere: con “La forza di ricominciare” l’autore rende omaggio a un popolo che seppe rialzarsi dalle macerie, trasformando il dolore in coraggio e speranza

Ci sono date che il tempo non riesce a cancellare. Restano impresse nella memoria di un popolo, attraversano le generazioni e continuano a raccontare una ferita che non si è mai del tutto rimarginata. Il 23 novembre 1980 è una di queste. Alle 19:34, una violenta scossa di terremoto sconvolse l’Irpinia e vaste aree della Campania e della Basilicata, provocando migliaia di vittime, distruggendo paesi e lasciando dietro di sé un’immensa distesa di macerie e dolore.

A quarantasei anni da quella drammatica sera, il ricordo di quei momenti rimane vivo. Non soltanto per rendere omaggio a chi perse la vita, ma anche per riconoscere il coraggio, la dignità e la straordinaria forza di una popolazione che, dopo aver visto crollare case, affetti e certezze, trovò la determinazione necessaria per ricominciare.

È proprio intorno a questo sentimento che si sviluppa “La forza di ricominciare”, il romanzo di Giuseppe Conzo, pubblicato da Bookabook nel 2025. Un’opera di 148 pagine che sceglie la letteratura come strumento di memoria e testimonianza, riportando al centro il dramma del terremoto dell’Irpinia e, soprattutto, la capacità dell’essere umano di ritrovare la speranza anche nei momenti più difficili.

Il libro non si limita a richiamare una delle pagine più dolorose della storia italiana contemporanea, ma invita a riflettere sul significato più profondo della ricostruzione. Perché ricostruire non significa soltanto rimettere in piedi edifici e paesi, ma restituire un futuro a comunità ferite, ritrovare le proprie radici e ricomporre, giorno dopo giorno, ciò che la tragedia ha spezzato.

In questo senso, il romanzo di Conzo assume un valore che va oltre il semplice racconto letterario: diventa un omaggio a quanti hanno vissuto quella tragedia e a chi, negli anni successivi, ha contribuito alla rinascita di un territorio. Una storia che parla all’Irpinia, ma che appartiene anche alla memoria collettiva dell’intero Paese.

“Quella sera, il 23 novembre 1980, nulla avrebbe potuto preparare la gente dell’Irpinia a quello che sarebbe accaduto – afferma l’autore Giuseppe Conzo – Ricominciare non significa dimenticare o cancellare le cicatrici, ma trovare il senso profondo per andare avanti, onorando il sacrificio e la memoria di chi c’era. Questo libro è un atto d’amore verso quella storia e verso la speranza che non si spegne mai”.

Parole che racchiudono il messaggio centrale dell’opera: la memoria non deve restare confinata nella commemorazione di una ricorrenza, ma deve trasformarsi in consapevolezza, cultura e responsabilità verso le nuove generazioni.

“La forza di ricominciare”, presente anche in numerose biblioteche italiane, si rivolge a quanti desiderano custodire il valore delle proprie radici e approfondire una pagina fondamentale della storia nazionale. Perché ricordare il terremoto del 1980 significa anche riconoscere la forza di chi non si arrese, di chi seppe guardare oltre le macerie e di chi trasformò una tragedia in una nuova possibilità di vita.

A quarantasei anni da quella sera, il messaggio resta attuale: le ferite della storia non si cancellano, ma possono diventare memoria condivisa. E proprio dalla memoria può nascere la forza di ricominciare.

IL LIBRO

Titolo: La forza di ricominciare

Autore: Giuseppe Conzo

Editore: Bookabook (2025)

Pagine: 148

ISBN: 9791256993261

Il volume è disponibile nelle librerie italiane e sui principali store digitali.