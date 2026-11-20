A91 Roma-Fiumicino, chiuso un tratto dell’autostrada nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre

Stop al traffico in entrambe le direzioni per consentire il varo del nuovo sovrappasso di collegamento con Cargo City Est: ecco i percorsi alternativi

di Dario Nottola

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre l’autostrada A91 Roma-Fiumicino sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni, nel tratto interessato dai lavori per il varo del nuovo sovrappasso di collegamento con l’area Est di Cargo City. Lo comunica Anas.

La chiusura, prevista indicativamente dalle 21 di sabato alle 6 di domenica, si rende necessaria per consentire il posizionamento dell’impalcato in acciaio del nuovo sovrappasso, che attraverserà l’autostrada all’altezza del km 16,100. L’intervento rientra nei lavori di completamento dello svincolo di collegamento tra la A91 e l’area Est di Cargo City, realizzato da Aeroporti di Roma.

Per i veicoli diretti all’aeroporto sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo Area Cargo. Da qui si potranno raggiungere i terminal attraverso la viabilità interna aeroportuale, percorrendo via Lindbergh, oppure rientrare sulla A91 dopo il tratto interessato dai lavori.

Per chi viaggia in direzione Roma, il percorso alternativo prevede il transito su via Portuense, seguendo la segnaletica predisposta. I mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate dovranno invece seguire un itinerario dedicato attraverso via Marchetti, via Lago di Traiano e il Corridoio C5, fino a raggiungere via Portuense.

Il varo rappresenta una fase importante per il completamento del collegamento tra l’autostrada e Cargo City Est e consentirà di proseguire i lavori per il nuovo sistema di accessibilità alle aree logistiche e aeroportuali dello scalo Leonardo da Vinci.