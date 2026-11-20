Domenica 6 dicembre torna il Trofeo Aeroporti di Roma: 10 chilometri di gara, partenza e arrivo in Largo Paolo Borsellino. Ritrovo alle 8 e start alle 9
di Dario Nottola
Svelato oggi il percorso della 33esima edizione della “Best Woman” a Fiumicino. Dieci chilometri di corsa per uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico.
Domenica 6 dicembre torna a Fiumicino la Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma, gara nazionale su strada di 10 km, su percorso misurato e omologato FIDAL.
Partenza e arrivo saranno Largo Paolo Borsellino – Viale Danubio, a Fiumicino. Ritrovo atleti: ore 8:00. Partenza gara: ore 9:00
Una storia lunga 33 edizioni, che continua a unire passione per la corsa, partecipazione e sport.
La manifestazione è organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi, con il patrocinio del Comune di Fiumicino ed il sostegno di Aeroporti di Roma.
Iscrizioni aperte su ENDU: CLICCA QUI