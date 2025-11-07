“International Saxophone Meeting” il mondo del sax si incontra a Fiumicino e Ostia Antica

Dal 21 al 23 novembre tre giornate di musica, cultura e scambio internazionale con masterclass, concerti e ospiti da cinque continenti

di Dario Nottola

Dal 21 al 23 novembre al Museo del Saxofono di Fiumicino ed al Castello di Giulio II ad Ostia Antica è in programma la 3a Edizione dell’INTERNATIONAL SAXOPHONE MEETING, un evento internazionale di divulgazione del patrimonio museale organizzato in collaborazione con la Saxophone Association Thailand (SAT), la casa costruttrice brasiliana J’Elle Stainer, con il patrocinio dell’Amministrazione della città di Fiumicino, e che vedrà protagonisti artisti provenienti dalla Thailandia, Giappone, Cina, Canada, Spagna e Italia, tutti accomunati dalla passione per il saxofono.

“L’aspirazione per questo ambizioso progetto – spiega Attilio Berni, direttore del Museo del Saxofono di Fiumicino – oltre che preservare il patrimonio culturale custodito e condividerlo con la comunità internazionale, è quella di testimoniare il successo del nostro museo unendo storia ed edutainment e creando un’esperienza di visita originale, educativa ed emotivamente coinvolgente per tutte le tipologie di visitatori, dal collezionista all’appassionato, dal musicista professionista al semplice curioso. Le delegazioni internazionali coinvolte nella manifestazione non sono semplicemente interessate all’esposizione di una collezione di strumenti musicali ma sono desiderose di comprendere la complessità del sistema organizzativo, la gestione e le operazioni che hanno contribuito al successo del Museo del Saxofono”.

La SAT è un’organizzazione fortemente impegnata nel promuovere il significato culturale del saxofono nel mondo asiatico e l’obiettivo principale della sua visita è un sogno accarezzato da tempo, ossia quello di studiare il Museo del Saxofono al fine di realizzarne uno analogo in Asia. La SAT è perciò entusiasta di aver intrapreso un viaggio di oltre 9.000 Km per condividere obiettivi e passioni comuni che si concretizzeranno in giornate di studio, workshop, visite dettagliate alle collezioni del museo e soprattutto concerti dal vivo, che spazieranno dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz alla musica elettronica, da offrire alla comunità con protagonisti rinomati artisti e docenti universitari internazionali di altissimo livello.

PROGRAMMA

Venerdì 21 novembre 2025

Saxophone Association Thailand & Guest

Ore 20:00 apericena facoltativa – 17,00 euro

Ore 21:00 concerto – acquisto biglietto di ingresso al Museo presso il Museo del Saxofono – Fiumicino

Prenotazione obbligatoria.

Sabato 22 novembre 2025

Ore 10:00 – presso Museo del Saxofono

STREET’S MASTERCLASS “The contemporary musical language” William Street – Professor and Chair Department of Music, Faculty of Arts University of Alberta (Canada)

Ingresso con acquisto dei biglietti per il Museo del Saxofono

Ore 11:30 – presso Museo del Saxofono

WILLIAM STREET in Concerto. William Street (alto saxophone) – Susanna Pagano (piano)

Ingresso con acquisto dei biglietti per il Museo del Saxofono

Ore 21:00 – presso il Castello Giulio II ad Ostia Antica

INTERNATIONAL JAZZ SAXOPHONE ALL STARS

Feat. Pathorn Srikaranonda – Runkun Li

Alessandro Crispolti, Christian Antinozzi, Alfredo Romeo

Ingresso con acquisto dei biglietti per il Castello di Giulio II

Prenotazione obbligatoria.

Domenica 23 novembre 2025

Ore 10:00 presso il Museo del Saxofono

ROSARIO GIULIANI Masterclass

“The Jazz Approch to Improvisation”

Ore 11:30 presso il Museo del Saxofono

ROSARIO GIULIANI in Concerto

Rosario Giuliani (sax alto) – Vittorio Solimene (pianoforte)

Ore 18:00 presso il Museo del Saxofono

SAXDROID 2

Contemporary music for Enzo Filippetti

Musiche di Mazurowski, Spinosa, Mirenzi, Lanzalone, Rotili

Concerti e masterclass gratuite previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo.

Prenotazione obbligatoria.