Rogo al Garbaglia, la politica si stringe attorno al Fiumicino Calcio

Califano, Di Genesio Pagliuca e Calicchio: “Solidarietà e indignazione. Grave colpire un luogo simbolo di sport e comunità”

Dopo l’incendio che nella notte ha devastato il centro sportivo Piero Garbaglia di Isola Sacra, distruggendo l’area bar e ristoro del Fiumicino Calcio e parte degli uffici, arrivano le reazioni del mondo politico locale e regionale.

“Esprimiamo la più sincera solidarietà a Simone Munaretto e a tutta l’Associazione Sportiva del Fiumicino Calcio per quanto accaduto – dichiarano i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca e Paolo Calicchio – Dalle cronache e dalle evidenze registrate le fiamme sono plausibilmente di matrice dolosa: sia le telecamere che la tanica presente in loco non lasciano dubbi sulla mano dell’uomo. Siamo molto preoccupati per l’escalation di violenze che si registrano nel nostro territorio”.

“Siamo fiduciosi sull’operato delle forze dell’ordine, che faranno chiarezza su quanto accaduto – proseguono – Il campo sportivo Garbaglia rappresenta una delle eccellenze del territorio, un punto di riferimento per lo sport e la crescita dei giovani, frequentato quotidianamente da famiglie e ragazzi”.

Sulla vicenda interviene anche la consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano: “Apprendo con profondo sgomento e indignazione quanto accaduto al Fiumicino Calcio. Quando viene colpito un luogo di sport, aggregazione e condivisione, si colpisce un’intera comunità e i suoi valori fondanti. Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alla dirigenza, allo staff tecnico, ai giovani atleti e alle loro famiglie. Auspico che i responsabili vengano individuati al più presto”.

L’incendio al centro sportivo Piero Garbaglia è stato un episodio che ha scosso profondamente il territorio, colpendo uno dei luoghi simbolo dello sport locale e riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza.