Parco Leonardo: bonificata la discarica abusiva in viale Brunelleschi

Intervento di Polizia Locale e Fiumicino Ambiente dopo le segnalazioni dei residenti: ora si chiede più prevenzione e videosorveglianza

Questa mattina la Polizia Locale, in collaborazione con l’Area Tutela Ambiente, è intervenuta per effettuare un’ispezione e redigere il verbale relativo alla situazione di degrado presente in viale Filippo Brunelleschi.

A seguito del sopralluogo, è stato avviato l’iter amministrativo con il coinvolgimento dell’Assessorato all’Ambiente, chiamato ad attivarsi nei confronti della proprietà dell’area e dei soggetti gestori, al fine di procedere alla bonifica.

La discarica abusiva, presente dai primi di marzo e cresciuta progressivamente nel tempo, rappresentava un grave problema non solo in termini di decoro urbano, ma anche sotto il profilo ambientale, igienico-sanitario, aggravato dall’aumento delle temperature.

Nelle ore successive, Fiumicino Ambiente è intervenuta effettuando la bonifica dell’area, restituendo decoro e sicurezza al quartiere. Un risultato importante, reso possibile anche grazie alle numerose segnalazioni dei residenti e al lavoro di mediazione con le istituzioni.

“Questo intervento rappresenta un segnale concreto che dimostra come, quando cittadini e istituzioni collaborano, i risultati arrivano – afferma Erik Paciucci, Presidente del Comitato di Quartiere Parco Leonardo – Desidero ringraziare l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, la Polizia Locale, gli operatori intervenuti e tutti i cittadini che, con senso civico, hanno contribuito a segnalare la situazione”.

“Tuttavia – prosegue – ritengo che il nostro quartiere non possa più limitarsi a interventi emergenziali: è necessario agire in modo strutturale per prevenire il ripetersi di queste situazioni. Quanto accaduto dimostra che non è più possibile attendere: chiediamo con forza l’installazione immediata di sistemi di videosorveglianza e l’applicazione di sanzioni efficaci contro chi abbandona rifiuti. Il degrado osservato è frutto di comportamenti incivili e inaccettabili, che devono essere contrastati con determinazione. Continueremo a vigilare e a mantenere alta l’attenzione insieme alle istituzioni – conclude Paciucci – perché il nostro quartiere è un bene comune che va difeso ogni giorno”.