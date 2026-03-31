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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 31 Marzo 2026

Fiumicino sempre più internazionale: Volotea lancia due nuove rotte

Da oggi il volo per Oviedo, da maggio quello per Limoges: cresce il traffico turistico tra Roma, Spagna e Francia

 

Nuovi collegamenti internazionali e più opportunità di viaggio per il territorio. Volotea rafforza la propria presenza all’aeroporto di Roma Fiumicino con il debutto del volo diretto verso Oviedo, inaugurato oggi, e l’annuncio della nuova rotta per Limoges, in partenza dal 23 maggio.

 

Due novità che confermano il ruolo sempre più centrale dello scalo romano nei collegamenti europei e che puntano a intercettare la crescente domanda di viaggi brevi, contribuendo allo stesso tempo ad aumentare i flussi turistici verso la Capitale e il litorale.

 

Il collegamento con Oviedo, nel cuore delle Asturie, sarà operativo tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato), mentre quello per Limoges, in Francia, prevede due frequenze settimanali. Con queste nuove tratte salgono a otto le destinazioni internazionali raggiungibili da Fiumicino con la compagnia, rafforzando in particolare i collegamenti con Francia e Spagna.

 

“Continuiamo a investire su Roma ampliando l’offerta verso destinazioni autentiche e favorendo l’arrivo di turisti internazionali”, ha dichiarato Valeria Rebasti.

 

Soddisfazione anche da Aeroporti di Roma. “Le nuove rotte confermano il dinamismo della domanda e rafforzano ulteriormente l’offerta internazionale dello scalo”, ha commentato Federico Scriboni.

 

Un’espansione che consolida il ruolo strategico di Fiumicino come hub di riferimento per i collegamenti europei e per lo sviluppo del turismo sul territorio.

 

 

 

 

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Aeroporto Volotea
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