Il 23 novembre i “DiEffe Bros” al Da Vinci di Fiumicino in esclusiva regionale

Al via anche la programmazione natalizia con grandi novità

Appuntamento imperdibile al Parco Da Vinci per i fan dei DiEffe Bros, i due fenomeni del web con oltre un milione di follower su TikTok e su YouTube, amatissimi soprattutto dai più giovani per i loro video, i tutorial, i seguitissimi life hacks (trucchetti con cui superare scocciature di ogni giorno) e le cacce al tesoro. La data – l’unica in tutto il Lazio – è prevista per sabato 23 novembre alle ore 15:00 nello spazio fronte Bata.

I fratelli di Bardolino (piccolo comune in provincia di Verona) presenteranno il loro nuovo libro, “La moneta dei mondi ed il potere dell’anfora”, e saranno a disposizione del pubblico per il firmacopie.

L’accesso al palco sarà aperto a tutti coloro che avranno il libro, ma con una differenza non da poco per il pubblico del Parco: chi acquista il libro al “Mondadori Point” del Da Vinci, infatti, riceverà un pass che darà accesso a una fila prioritaria. Chi avrà acquistato il libro in altre librerie, accederà al palco successivamente ai possessori del pass. Per tutti sarà un’opportunità unica per conoscere David e Fredrick. (L’evento è da considerarsi annullato in caso di maltempo).

Ma il 23 novembre darà anche il via al Natale del Parco Da Vinci, con l’immancabile grande offerta di attrazioni e di eventi per le famiglie e per i ragazzi, che uniscono innovazione e tradizione. Sabato 23 novembre, infatti, saranno inaugurati la pista di pattinaggio, il Carosello (giostra storica con i cavalli) e uno dei più grandi presepi di San Gregorio Armeno: a conferma del forte sodalizio che lega da anni i mastri napoletani al Parco commerciale. Queste attrazioni resteranno per tutto il periodo delle feste, inoltre, dal 29 novembre una casetta di Natale accoglierà tutti i bambini, che potranno divertirsi con laboratori a tema e dove incontreranno Babbo Natale e la Befana. Parco Da Vinci sta creando per voi un’atmosfera magica di luci, canzoni natalizie e vi aspetta con un programma ricchissimo di eventi e sorprese.

Del resto il Da Vinci – Parco commerciale più grande d’Italia e tra i più grandi d’Europa – con i suoi tanti negozi, ristoranti, bar, aree giochi per i più piccoli, ampi viali e spazi all’aperto è l’ideale per godersi un pò di relax in famiglia e per fare shopping tra brand di fama nazionale e internazionale. Un punto di riferimento e un luogo di aggregazione sempre più importante in un periodo, come quello delle feste natalizie, in cui si cercano momenti di spensieratezza e di allegria in posti sicuri e confortevoli.