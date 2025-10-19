Halloween Party per ragazzi a Isola Sacra

Appuntamento il 31 ottobre al Salsedine con musica, merenda a tema e animazione.

Venerdì 31 ottobre, dalle 16.30 alle 19.30, presso il Salsedine, in via della Scafa, ad Isola Sacra, si terrà “Halloween Party”, una festa a tema per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

“Open bar analcolico illimitato, merenda, dolcetto, scherzetto, allestimento mostruoso, sicurezza interna ed esterna, merenda a tema e reperibilità ai numeri in locandina per tutta la durata dell’evento. Dj Simone come sempre vi farà ballare e divertire!! Vi aspettiamo”, l’invito delle organizzatrici, Pamela e Sofia.

Prenotazione obbligatoria: scrivere o chiamare i numeri in locandina.