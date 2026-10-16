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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 16 Ottobre 2026

Halloween al Museo del Saxofono, quando il jazz incontra le ombre del cinema

Sabato 31 ottobre a Maccarese, “Thriller & Suspense – Jazz from the Dark Side” inaugura la nuova stagione concertistica con un viaggio musicale tra le suggestioni del cinema horror, le atmosfere del mistero e il fascino dell’improvvisazione jazzistica

 

 

di Dario Nottola

 

 

Horror, Con “Thriller & Suspense – Jazz from the Dark Side”, nella notte di Halloween, il Museo del Saxofono a Maccarese si tingerà di nero… e il jazz incontrerà il lato oscuro del cinema.

 

Sabato 31 ottobre, alle 21, il Museo del Saxofono inaugurerà’ così la nuova stagione de “I Concerti al Museo” con una serata speciale, dove le melodie più inquietanti della storia del cinema si trasformeranno in un’esperienza musicale tutta da vivere.

 

Immaginate le atmosfere cupe di Profondo Rosso, i misteri di Suspiria e Phenomena, le tensioni di Halloween di John Carpenter e le suggestioni de L’Esorcista. Ora immaginate tutto questo senza uno schermo, ma con il potere evocativo del jazz, il respiro dei saxofoni, il ritmo incalzante della batteria e le sonorità avvolgenti delle tastiere.

 

 

Il risultato? Un viaggio musicale tra brividi, improvvisazione, suspense e atmosfere da film… rigorosamente dal vivo!

 

Sul palco ci saranno Luca Rizzo – saxofoni; Paolo Bernardi – pianoforte e arrangiamenti; Flavia Ostini – contrabbasso; Riccardo Colasante – batteria e Special Guest: Fabio Bernardi – synth e tastiere.

 

 

 

 

 

 

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Halloween Museo del Saxofono
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