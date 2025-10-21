Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 21 Ottobre 2025

Halloween a Portus: laboratori didattici per bambini

Tornano i laboratori didattici di Halloween a Portus.

 

di Dario Nottola

 

Per festeggiare l’arrivo dell’autunno, e dopo il successo dei laboratori realizzati a fine settembre nel corso delle Giornate Europee del Patrimonio, nell’Area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano, a Fiumicino, in agenda due appuntamenti: sabato 1 novembre, alle 16, ci sarà il laboratorio “Scaviamo insieme…una tomba!“, nel quale l’antropologa Serena Vaccaro guiderà i partecipanti nello scavo simulato di una tomba romana; domenica 2 novembre, alle 16, ci sarà il laboratorio “Natura… Da paura!“, un’esplorazione avventurosa dell’area archeologica di Porto alla scoperta delle impronte dei nostri amici animali.

 

I laboratori sono pensati per bambini della scuola primaria, che potranno accedere all’area archeologica con i loro travestimenti preferiti di Halloween. L’attività è completamente gratuita; solo gli adulti pagano il normale biglietto d’ingresso all’area archeologica. La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo mail: pa-oant.didattica@cultura.gov.it.

