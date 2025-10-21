Halloween a Portus: laboratori didattici per bambini

Per festeggiare l’arrivo dell’autunno, e dopo il successo dei laboratori realizzati a fine settembre nel corso delle Giornate Europee del Patrimonio, nell’Area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano, a Fiumicino, in agenda due appuntamenti: sabato 1 novembre, alle 16, ci sarà il laboratorio “Scaviamo insieme…una tomba!“, nel quale l’antropologa Serena Vaccaro guiderà i partecipanti nello scavo simulato di una tomba romana; domenica 2 novembre, alle 16, ci sarà il laboratorio “Natura… Da paura!“, un’esplorazione avventurosa dell’area archeologica di Porto alla scoperta delle impronte dei nostri amici animali.