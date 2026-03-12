I Carabinieri di Fiumicino arrestano spacciatore e sequestrano edificio abusivo in costruzione

Recuperati 13 involucri di cocaina e apposti i sigilli in un immobile a Passo della Sentinella

di Umberto Serenelli

I carabinieri della stazione di Fiumicino città alzano l’asticella e intensificano i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Non solo. I militari hanno esteso il raggio della loro azione anche nei controlli in materia di abusi edilizi, seguiti poi dai sigilli scattati anche per una discarica abusiva.

L’operazione che ha portato al sequestro di droga si è svolta ad Isola Sacra, lungo via Trincea delle Frasche, dove i militari del maresciallo capo Salvatore De Santis hanno proceduto all’arresto di un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il personale dell’arma, impegnato in controlli alla viabilità stradale, notava il fare sospetto di un trentenne del posto si muoveva a bordo di una moto. Lo invitavano a fermarsi per procedere alla perquisizione del mezzo e sulla persona. Al termine del controllo l’uomo veniva trovato in possesso di ben 13 involucri contenenti cocaina e di danaro in contanti forse proveniente dalla vendita di dosi. L’uomo, che ora è in attesa del processo, veniva immediatamente arrestato e lo scooter sottoposto a sequestro.

Un’altra pattuglia, invece, interveniva a via Costalunga, nel quartiere Passo della Sentinella, per procedere al sequestro di una casa a due piani, in costruzione, priva di autorizzazioni comunale e realizzata su un terreno di proprietà della Regione. Nell’edificio, di circa 100 metri quadrati, gli operai stavano costruendo i tramezzi per poi procedere alla vendita dell’immobile privo di licenza. Dietro al manufatto sequestrata anche una discarica abusiva di materiale ammassato durante la pulizia del terreno e di quello derivante dai lavori edili.