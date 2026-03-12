Caricamento...

giovedì, 12 Marzo 2026

Fregene, pino crolla su viale della Pineta durante il maltempo

L’albero si è abbattuto vicino all’incrocio con viale Castellammare: danni alla recinzione della pineta ma nessun ferito

 

 

Mattinata di forte maltempo sul litorale romano, dove pioggia intensa, raffiche di vento e grandine hanno interessato diverse zone della costa. A Fregene, nella tarda mattinata, un pino è caduto improvvisamente su viale della Pineta, invadendo parte della carreggiata e il passaggio pedonale rialzato.

 

L’albero si è abbattuto non lontano dall’incrocio semaforico con viale Castellammare, in un tratto molto frequentato soprattutto nelle ore centrali della giornata. La caduta ha causato danni evidenti alla recinzione della pineta adiacente, che è stata parzialmente divelta dall’impatto del tronco e dei rami.

 

Fortunatamente, al momento dell’incidente non transitavano né pedoni né automobili nel punto esatto della caduta. Non si registrano quindi feriti né veicoli coinvolti, evitando conseguenze ben più gravi.

 

L’episodio si inserisce nel quadro del violento peggioramento meteorologico che nella mattinata ha colpito il litorale, con temporali intensi e chicchi di grandine che hanno interessato diverse località della costa laziale.

 

 

 

 

