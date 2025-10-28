Caricamento...

martedì, 28 Ottobre 2025

Fregene celebra Halloween con un evento itinerante per grandi e piccoli

Dalle 16:30 alle 19:30 animazione, spettacoli e sorprese in vari punti della località.

Giovedì 31 ottobre, dalle ore 16:30 alle ore 19:30, si terrà l’evento “Fregene da paura – Halloween”, organizzato dalla Pro Loco di Fregene – Maccarese e patrocinato dal Comune di Fiumicino.

Quest’anno la festa di Halloween sarà itinerante, con quattro momenti salienti che animeranno diversi punti della località:

  • Ore 16:30 – Appuntamento con Il Vampiro presso l’Infopoint della Pro Loco.

  • Ore 17:00La Mascotte di Halloween intratterrà i più piccoli con musica e animazione.

  • Ore 17:30 – In Piazzetta spazio a “Animazione da paura”.

  • Ore 17:30 – Presso il Centro Commerciale di via Marotto (angolo viale Viareggio), incontro con “Il Magico Vampiro” di Warner Carlacci e visita alla Casa dei Fantasmi e al Cimitero Infestato.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

