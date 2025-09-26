Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 26 Settembre 2025

Fiumicino, torna il Mercato dell’Artigianato Artistico in Via Torre Clementina

Sabato 4 ottobre, dalle 10 a mezzanotte: oltre dieci stand, musica serale e workshop gratuito “Restyling del mobile” alle 16

 

 

Sabato 4 ottobre torna l’appuntamento con il Mercato dell’Artigianato Artistico a Fiumicino, in Via Torre Clementina. Lavorazioni artistiche su legno e cuoio, gioielli artigianali e mosaici artistici, vasi e lampade realizzati con materiali di recupero: sono solo alcuni esempi delle lavorazioni che saranno esposte lungo il centro storico di Fiumicino.

 

L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, si svolgerà in Via Torre Clementina dalle 10 fino a tarda sera, con oltre dieci stand che ospiteranno oggetti artigianali rigorosamente fatti a mano.

 

Ci sarà anche un workshop gratuito: “Restyling del mobile”, dedicato a chi ama la creatività. A partire dalle 16, si potrà ridare vita e colore ai propri mobili invecchiati guidati da un’esperta artigiana in decorazione del legno e restauro. Data l’attenzione riservata alla manualità di coloro che produrranno gli oggetti, è previsto un numero massimo di partecipanti per il laboratorio. Gli interessati possono inviare una mail a info@artigianz.itper la prenotazione del proprio posto.

 

In serata spazio alla musica fino alla chiusura dell’evento, prevista per mezzanotte.

 

 

