Fiumicino, torna il Mercatino delle Opere del Proprio Ingegno: appuntamento domenica 11 ottobre a Piazza Grassi

Dalle 9 alle 19 una giornata dedicata alla creatività, all’artigianato e alle realizzazioni originali. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione O.P.I. Fiumicino con il patrocinio dell’Amministrazione comunale

Una giornata all’insegna della creatività, della fantasia e della valorizzazione delle opere realizzate con il proprio ingegno. Domenica 11 ottobre, dalle ore 9.00 alle 19.00, Piazza Grassi a Fiumicino ospiterà il Mercatino delle Opere del Proprio Ingegno, un’iniziativa promossa dall’Associazione O.P.I. Fiumicino, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per cittadini e visitatori di immergersi nel mondo della creatività artigianale, alla scoperta di oggetti e creazioni frutto della passione, della manualità e dell’inventiva.

Il mercatino punta a valorizzare il lavoro di chi, attraverso le proprie capacità artistiche e creative, dà vita a realizzazioni originali, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere e apprezzare il talento e l’impegno che si nascondono dietro ogni opera.

Piazza Grassi diventerà così un punto di incontro tra creatività e comunità, offrendo un’occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta, passeggiando tra le esposizioni e riscoprendo il valore delle creazioni fatte a mano.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino, si inserisce nel quadro delle attività che contribuiscono ad animare il territorio e a favorire momenti di socialità e partecipazione.

L’appuntamento è dunque per domenica 11 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00, a Piazza Grassi, per una giornata dedicata all’ingegno, alla fantasia e alla creatività.

Per ulteriori informazioni sull’associazione e sull’iniziativa è possibile contattare il numero 338 499262.