Fiumicino, sabato 7 dicembre torna la Fiaccolata dell’Immacolata

Il corteo, con la sacra Immagine della Madonna, animato da preghiere e canti, s’incamminerà lungo via Portuense per arrivare all’Episcopio di Porto

di Dario Nottola

Sabato 7 dicembre, alle ore 20.30, torna la Fiaccolata dell’Immacolata, alla vigilia ed in preparazione della Festività Mariana. Da 36 anni è uno degli appuntamenti di devozione alla Madonna più tradizionali e suggestivi per Fiumicino.

La processione in onore dell’Immacolata Concezione, nata nel 1988 su intuizione ed iniziativa del Movimento Giovanile e del Gruppo Giovanile Interparrocchiale a Fiumicino della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, è divenuta col tempo sempre più parte integrante del tessuto religioso delle comunità parrocchiali della città e della Vicaria di Porto Romano.

L’appuntamento per i religiosi ed i fedeli, delle varie parrocchie, è davanti alla sede comunale, sul Piazzale della Unione Europea. Da lì il corteo, con la sacra Immagine della Madonna, animato da preghiere e canti, s’incamminerà lungo via Portuense per arrivare, intorno alle 22, all’Episcopio di Porto, dove ci saranno un momento di preghiera ed il congedo con la distribuzione di thè e cioccolata calda.