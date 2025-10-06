Domenica di Carta 2025, all’Archivio Centrale dello Stato la mostra sulla famiglia Albertini Carandini

Dal 12 ottobre al 12 novembre in esposizione documenti e progetti sulla bonifica di Torre in Pietra.

di Dario Nottola

Domenica 12 ottobre, alle 11.30, in occasione della Domenica di Carta 2025, sarà presentata l’iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare il patrimonio di archivi e biblioteche statali. L’Archivio Centrale dello Stato inaugura la mostra documentaria “La famiglia Albertini Carandini e la bonifica di Torre in Pietra”.

L’esposizione propone un approfondimento documentario inedito sulla storia della famiglia Albertini Carandini, protagonista della vita politica, culturale e imprenditoriale italiana del Novecento, attraverso materiali tratti dagli archivi personali di Luigi Albertini, Elena Carandini Albertini e Nicolò Carandini.

Il percorso ricostruisce l’intervento di bonifica e ristrutturazione della Tenuta di Torre in Pietra, a cent’anni dalla sua realizzazione, valorizzando le trasformazioni territoriali, economiche e sociali che hanno interessato l’area. Un focus è dedicato agli aspetti architettonici dell’impresa, grazie ai progetti di Michele Busiri Vici e Pier Luigi Nervi, che resero la tenuta un modello di azienda agricola moderna.

“La mostra documentaria rappresenta un esempio concreto di come le fonti archivistiche possano restituire con efficacia la complessità dei processi storici che hanno segnato il territorio italiano, con un impatto significativo non solo culturale, ma anche produttivo, ambientale ed economico. Attraverso carte private, corrispondenze, progetti architettonici e documenti di gestione fondiaria, il percorso espositivo ricostruisce un’esperienza di bonifica e valorizzazione agricola che ha contribuito in modo rilevante allo sviluppo sostenibile del territorio. In occasione della Domenica di Carta 2025, l’Archivio Centrale dello Stato conferma così il proprio ruolo di presidio culturale attivo nella diffusione della conoscenza storica e nella promozione della cultura archivistica” ha dichiarato la Sovrintendente Giovanna Giubbini, archivista dal lungo percorso professionale e consolidata esperienza nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio documentario pubblico. L’ingresso alla mostra è gratuito, negli orari di apertura dell’Archivio.

Informazioni utili

Mostra: La famiglia Albertini Carandini e la bonifica di Torre in Pietra

Date: 12 ottobre – 12 novembre 2025 (dalle 9.00 alle 18.30)

Luogo: Archivio Centrale dello Stato – Piazzale degli Archivi 27, Roma

Ingresso gratuito, con prenotazione: acs.urp@cultura.gov.it