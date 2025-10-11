Caricamento...

sabato, 11 Ottobre 2025

Domenica 12 ottobre al “Parco da Vinci” una giornata tutta per i bambini

Meet & Greet con Peppa Pig e Firmacopie con i DinsiemE. Due eventi gratuiti per sognare e divertirsi insieme

 

Il Parco Da Vinci, il più grande Parco commerciale d’Italia, continua a distinguersi per la sua attenzione alle famiglie e al territorio, proponendo eventi gratuiti che uniscono divertimento, educazione e condivisione. Domenica 12 ottobre, i piccoli visitatori e le loro famiglie potranno vivere una giornata indimenticabile con due appuntamenti imperdibili: il Meet & Greet con Peppa Pig e il Firmacopie con i DinsiemE, amatissimi protagonisti del web.

 

INCONTRA PEPPA PIG  Dolce, curiosa e sempre allegra, Peppa Pig è la maialina più famosa della TV e dei cartoni animati per bambini. Le sue avventure, seguite da milioni di piccoli fan in tutto il mondo, insegnano ogni giorno l’importanza dell’amicizia, della gentilezza e della scoperta.
Al Parco Da Vinci, Peppa incontrerà – nei pressi dello store Doreca dalle 10.30 alle 12.30 e di quello Toys dalle 15.30 alle 16.30 – i bambini per un Meet & Greet: un’occasione speciale per scattare una foto ricordo e vivere un momento di magia e tenerezza con tutta la famiglia.

 

FIRMACOPIE CON I DINSIEME: ERICK E DOMINICK IN SHOWCASE  Sempre domenica 12 ottobre, nei pressi dello store Bata, arrivano anche Erick e Dominick, meglio conosciuti come i DinsiemE, tra i creator più amati dai bambini e dai ragazzi in Italia. Con i loro video divertenti, le challenge, le canzoni e i racconti fantasiosi, i DinsiemE hanno conquistato milioni di fan, grazie a un linguaggio positivo e inclusivo che incoraggia la creatività e la collaborazione. Alle 16.30 Erik e Dominick saluteranno il pubblico con uno Showcase (una piccola esibizione informale) aperto a tutti, seguito da un Meet & Greet con firmacopie riservato invece a chi mostrerà una copia del nuovo libro “Storie in 5 minuti per sognare insieme” (una copia per nucleo familiare). Il libro è acquistabile presso la Libreria Mondadori del Parco Da Vinci.

 

“PARCO DA VINCI” UN PARCO PER LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO  Con i suoi lunghi viali all’aperto, gli ampi spazi verdi e l’atmosfera accogliente, il Parco Da Vinci è da sempre un punto di riferimento per il tempo libero, lo shopping e l’intrattenimento di qualità. Questi eventi gratuiti confermano l’impegno costante del Parco nel valorizzare il territorio e offrire esperienze dedicate soprattutto ai bambini e alle famiglie, con momenti che uniscono gioco, cultura e partecipazione.

 

Gli appuntamenti sono da considerarsi annullati in caso di maltempo

 

 

