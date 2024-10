“Dolcetto..o scherzetto?.. a suon di musica e divertimento”

L’ “Halloween Party” in scena il 31 ottobre al “Salsedine” in via della Scafa

“Dolcetto..o scherzetto?.. a suon di musica e divertimento”. E’ l’appuntamento di festa ed aggregazione, rivolto a preadolescenti ed adolescenti, tra gli 11 ed i 13 anni, che andrà in scena il 31 ottobre, dalle 16.30 alle 19.30, a Fiumicino, presso il “Salsedine” in via della Scafa 143.

“L’ Halloween Party, per ‘un pomeriggio mostruoso’, questo il simpatico slogan, vuole avere come obiettivo, come le Feste tradizionali e pomeridiane di una volta, di far aggregare e socializzare, dal vivo, tra loro, bambini e ragazzi, spesso, oggi come oggi, con gli occhi puntati sui telefonini o sui videogiochi, attraverso l’incontro, il ballo, i giochi, anche con l’opportunità di fare nuove amicizie”, raccontano Sofia Tadrous e Pamela Amato, due mamme molto attive sul territorio, che hanno ideato l’evento.

Sofia, peraltro, non è nuova ad ideare appuntamenti per i bambini e ragazzi, avendo, negli anni, con l’Osteria del Pesce, organizzato feste di fine anno per le classi terze medie a Fiumicino. Idem, Pamela, in prima persona, nell’ambito scolastico e sociale.

“Questo primo appuntamento – aggiungono – vuole essere il primo di una serie, a partire dal prossimo Natale e poi a seguire in altri momenti dell’anno, per dare un contributo alla socializzazione tra ragazzi, che hanno necessità di momenti e luoghi sani di aggregazione”.

Ad animare la Festa, con musiche divertenti e coinvolgenti, sarà il Dj Simone Dessi’, un giovane e bravo artista di 19 anni, di Fiumicino. Per partecipare ci si può prenotare ai numeri 338.7027583 e 338.4980831. Questa sarà una delle iniziative che a Fiumicino potranno far divertire i bambini, travestiti da spiritelli e vampiri, per chiedere divertiti “dolcetto o scherzetto?”, il famosissimo “trick or treat” del nord America.

La filastrocca completa recitata dai bambini che chiedono dolci per le case è “Trick or Treat, Treat or Trick, Give me something good to eat!”, ossia “Dolcetto o Scherzetto, Scherzetto o Dolcetto, Dammi qualcosa di buono da mangiare!”.