Da Roma a Ostia sulle acque del Tevere: un viaggio tra natura e tesori nascosti

Tre escursioni in battello il 17, 25 e 31 ottobre alla scoperta del volto più suggestivo del fiume. Dalla Riserva del Litorale Romano all’antica Fossa Traianea, un itinerario tra paesaggi incontaminati, storia e archeologia promosso dalla Pro Loco Ostia Mare di Roma

di Dario Nottola

Navigando sul Tevere da Roma ad Ostia. La Pro Loco Ostia Mare di Roma, vincitrice dell’avviso pubblico per il finanziamento di iniziative sportive, ricreative e socio-culturali dedicate alla valorizzazione del Fiume Tevere, indetto dalla Regione Lazio — Assessorato Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio, organizza 3 escursioni in battello lungo il fiume Tevere abbinate a una mostra tematica sulla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

Due di queste navigazioni, che si svolgeranno il 17 e 25 ottobre, partiranno da Ponte Marconi (lungotevere Dante) con arrivo al Parco d’Affaccio di Ostia Antica (via. Gherardo) e passaggio nell’antica “Fossa Traianea”. La durata prevista è di circa 2,30 ore di navigazione.

Entrambe le escursioni portano a scoprire un “tesoro sconosciuto” del litorale romano, ricco di elementi storici, culturali e ambientali, ovvero il tratto terminale del Tevere, le sponde del fiume, che, dopo il Ponte di Mezzocammino (su cui corre il Grande Raccordo Anulare), sono ricomprese nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e ospitano una ricca flora e fauna rimasta in larga parte incontaminata. Durante la navigazione sarà possibile scorgere anche numerose testimonianze storiche del primo porto marittimo della Capitale, ovvero Ostia Antica, con passaggio nella Fossa Traianea.

La terza navigazione, che si terrà il prossimo 31 ottobre, prevede la partenza e il ritorno dal Parco d’Affaccio di Ostia Antica (via Gherardo), direzione mare, con uscita in mare aperto in caso A condizioni meteo/marine favorevoli. Alla navigazione è abbinata la passeggiata culturale (facoltativa) “Percorso delle Fattorie”, all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, su una strada sterrata di circa 1,3 km.

PER INFO E PRENOTAZIONI

navigazioneproloco@libero.it (prenotazione obbligatoria, con ogni e-mail è possibile prenotare massimo 6 posti; per motivi organizzativi nella mail scrivere anche un numero di cellulare)

Cell. 339 2066206 (solo informazioni)