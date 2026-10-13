Nuovi alberi al parco Agorà: parte la raccolta fondi per creare un’oasi bioclimatica

L’associazione SAI.FO lancia l’iniziativa “Piantiamola, è ora di darsi da fare” per trasformare l’area verde di via del Faro in un luogo più fresco, ombreggiato e accogliente, contribuendo alla lotta contro il riscaldamento globale

Piantare nuovi alberi per rendere più bello il parco Agorà e per dare una mano a combattere il surriscaldamento globale. È questo il senso dell’iniziativa “piantiamola, è ora di darsi da fare” organizzata dall’Associazione SAI.FO presso il parco Agorà di Fiumicino.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi per comprare e piantumare alberi di alto e medio fusto presso il parco di via del Faro gestito dall’Associazione, con lo scopo di creare la prima Oasi Bioclimatica del Comune di Fiumicino realizzando un’area cittadina di benessere con zone d’ombra accoglienti liberamente fruibile e contemporaneamente dare un piccolo contributo alla lotta al riscaldamento globale.

“Si tratta di un’iniziativa lanciata anche dalla Regione Lazio e che ci ha immediatamente visto disponibili come associazione – ha dichiarato Massimo Bianchi presidente di Saifo – Il parco Agorà è infatti particolarmente assolato, cosa che (nonostante i grandi sforzi di pulizia e manutenzione dell’area) lo rende di fatto molto esposto al caldo estivo. Quello che vogliamo fare è invece creare un punto di riferimento culturale e sociale per la cittadinanza, all’interno del quale le persone possano trovare riposo e frescura anche durante l’estate. Nello stesso tempo, inoltre, tutti insieme contribuiremo alla riduzione della CO2 nell’ambiente e quindi combatteremo contro il surriscaldamento del pianeta”.

Chiunque voglia contribuire alla realizzazione di questa iniziativa può farlo attraverso una donazione, utilizzando i metodi che si trovano sul sito www.saifo.it alla pagina “sostienici”.