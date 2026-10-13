Fiumicino, la piscina diventa uno spazio di inclusione: al via le attività per bambini e ragazzi

Sabato 17 ottobre l’inaugurazione del progetto ludico-ricreativo nella piscina comunale di via Rodano

Lo sport e il gioco in acqua diventano strumenti di inclusione e socializzazione. Sabato 17 ottobre, alle ore 16, la piscina comunale di Fiumicino, in via Rodano, ospiterà l’avvio delle attività ludico-ricreative dedicate a bambini e ragazzi, nell’ambito di un progetto pensato per offrire nuove occasioni di incontro, condivisione e divertimento, aperto anche ai minori con disabilità.

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e l’assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca.

L’iniziativa punta a trasformare la piscina in un luogo di aggregazione, dove il gioco e il movimento possano favorire la nascita di nuove relazioni, valorizzando le capacità di ogni partecipante e rispettandone le esigenze individuali.

Al centro del progetto ci saranno attività acquatiche di gruppo e momenti ludici, pensati per stimolare la partecipazione, incoraggiare la socializzazione e offrire ai più giovani un’esperienza di svago e benessere in un ambiente accogliente e inclusivo.

Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini e ai ragazzi con disabilità, grazie alla presenza di personale qualificato in grado di accompagnarli durante le attività. Il percorso prevede infatti il supporto di un istruttore dedicato, con una preparazione specifica nell’assistenza ai minori con disabilità, affiancato da un operatore socio-sanitario.

Un sostegno concreto sarà garantito anche alle famiglie, con un servizio di assistenza negli spogliatoi affidato a una figura di riferimento, per assicurare ai partecipanti un’esperienza serena e adeguatamente accompagnata in ogni fase.

L’obiettivo è creare un contesto in cui ciascun bambino e ragazzo possa sentirsi parte del gruppo, sperimentare le proprie capacità e vivere momenti di condivisione senza barriere.

Un progetto che mette al centro l’inclusione, il benessere e il valore delle relazioni, facendo dell’acqua non soltanto uno spazio di gioco, ma anche un’occasione per stare insieme, superare le difficoltà e costruire nuove amicizie.