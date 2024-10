CONFUSIONI

La commedia di Alan Ayckbourne in scena da domani sera a domenica pomeriggio al Teatro Trastevere

di Manuela Minelli

Solitudini, disperazioni, ipocrisie, tradimenti, incomunicabilità, arroganza, mancanza di comunicazione interpersonale, questi e altri mali del nostro tempo messi raccontati dalla compagnia Piccolo Palcoscenico diretta dal regista Marco Massimiani nello spettacolo “Confusioni”, in scena da domani sera fino a domenica pomeriggio al Teatro Trastevere di Roma.

Massimiani ha magistralmente ripreso la pièce in più quadri di Alan Ayckbourn, “Confusioni”, incentrata su alcuni dei temi cruciali e più caratteristici della commedia borghese, ritratta nel desolante quadro della provincia inglese, esplorandoli attraverso i linguaggi della commedia e della farsa.

Scritta pragmaticamente allo scopo di tenere impegnata la sua compagnia di Scarborough durante l’inverno del 1974, “Confusioni” è una sequenza di atti unici interconnessi originariamente in modo molto labile. Nella versione di Marco Massimiani si è cercato di conferire maggiore unità all’insieme dei vari episodi, accentuando quindi la percezione del transito dei personaggi da un atto all’altro.

In ognuno degli episodi l’obiettivo di Ayckbourn irrompe nel bel mezzo dell’azione, illuminando i personaggi con una luce acida che evidenzia cinicamente le eccentricità umane e il dilemma universale della solitudine. Vengono portate in scena le frustrazioni inquietanti di una madre incapace di sfuggire al linguaggio infantile, un tentativo di seduzione fallito, un incontro a cena pieno di tensione e un girotondo finale di cinque personaggi che si auto-analizzano sulle panchine di un parco, in una sorta di terapia di gruppo.

Gli interpreti sono Davide De Angelis, Mattia Gabrieli, Emanuele Grazioli, Eliana Lupo, Livia Mastrodonato, Emanuele Saquella, Serena Ventrella, e lo stesso regista Marco Massimiani. Paola Salomon ha invece realizzato i costumi e Simonetta Tocchi le coreografie.