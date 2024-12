Concerto di Natale, nella Corte le note dei giovani

Un’occasione per volgere l’attenzione e il piacere di fruire di un’espressione artistica eseguita da giovani

Lunedi 16 dicembre 2024 alle 17.30 la sala grande della Casa della Partecipazione sarà la cornice di un concerto di Natale. Il Concerto sarà eseguito, nella prima parte, da un’orchestra speciale: si tratta dell’Orchestra Giovanile Rosmini e del coro di voci bianche Rosminicoro, tutti giovani allievi dell’Istituto Comprensivo ANTONIO ROSMINI di Roma, guidati dai loro docenti Silvia Di Fonzo, Fabio Lorenzi, Lucia Maiellaro, Emanuela Orazi, Emiliano Barnia e per il coro Anna Giardili.

Nella seconda parte si esibiranno i giovani studenti della scuola di musica Pantera Rosa di Fregene, coordinati dal maestro Carmelo Iorio.

Ideata e promossa dalla Biblioteca dei Piccoli, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la ProLoco Fregene-Maccarese; l’evento si è rivelato un’occasione per condividere le finalità: stimolare un momento di riflessione sui temi della Pace, dell’amicizia tra i popoli e, dunque, della Libertà attraverso l’utilizzo di linguaggi diversi. Le esecuzioni musicali saranno alternate alla lettura di brani a cura della Biblioteca dei Piccoli.

La proposta musicale si rivelerà, per la comunità del territorio, un’occasione per volgere l’attenzione e il piacere di fruire di un’espressione artistica eseguita da giovani. In un’atmosfera raccolta e speciale, all’interno di uno spazio fisico – la Sala comunale di via del Buttero – che ospita eventi collettivi.

Tra i brani in programma eseguiti dall’orchestra e dal coro Rosmini, spicca un’esecuzione per cornamusa, orchestra e coro del famoso brano del 1770 “Amazing Grace” che contribuirà a creare un’atmosfera intima e piena di emozioni. Gli allievi della scuola “Pantera Rosa” trascineranno gli ospiti verso sonorità molteplici, fino al jazz.

Simili esperienze possono fare la differenza per attivare comportamenti e contributi positivi da parte di ciascun membro della comunità, un messaggio benaugurale per il futuro della società.