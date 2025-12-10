Il Natale in miniatura: la parata delle luci

Lo spirito gioioso delle feste che accende strade, giardini e immaginazione

di Lia Onda

Fedeli ai modelli originali queste macchinine in miniatura posate in fila con tante lucine intorno, hanno creato questo effetto simpatico e curioso. Ormai siamo entrati nel periodo natalizio dove tutto è illuminato e pieno di colori e le luminarie fanno da cornice a strade e giardini.

Un’atmosfera molto bella che dura poco tempo ma almeno ci da quel senso di festa e di allegria che troppo spesso ci mancano.

Web site Lia Onda: www.liaonda.com