Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 10 Dicembre 2025

Il Natale in miniatura: la parata delle luci

Lo spirito gioioso delle feste che accende strade, giardini e immaginazione

 

di Lia Onda

 

Fedeli ai modelli originali queste macchinine in miniatura posate in fila con tante lucine intorno, hanno creato questo effetto simpatico e curioso. Ormai siamo entrati nel periodo natalizio dove tutto è illuminato e pieno di colori e le luminarie fanno da cornice a strade e giardini.

 

Un’atmosfera molto bella che dura poco tempo ma almeno ci da quel senso di festa e di allegria che troppo spesso ci mancano.

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

 

