Bilancio, IMU e opere pubbliche: il 15 dicembre il Consiglio Comunale decide il futuro del 2026

Tasse, investimenti e diritti civili: il Consiglio chiamato a votare su scelte che segneranno il prossimo anno

Il Consiglio Comunale si prepara a una delle sedute più dense dell’anno: lunedì 15 dicembre, nella Sala delle Adunanze Consiliari, l’Aula sarà chiamata a votare su imposte, bilancio, opere pubbliche e iniziative civiche. L’appuntamento è fissato alle 8.00 in prima convocazione e alle 10.00 in seconda.

In primo piano: conferma delle aliquote IMU e imposta di soggiorno

Tra i punti più attesi c’è la conferma delle aliquote IMU per il 2026, un passaggio cruciale per i conti comunali e per le famiglie. Sul tavolo anche le modifiche al regolamento dell’imposta di soggiorno, che potrebbero incidere direttamente sul comparto turistico.

Bilancio e opere pubbliche: una raffica di ratifiche

La seduta sarà inoltre dominata da una serie di ratifiche relative a variazioni di bilancio adottate dalla Giunta nelle ultime settimane. Le deliberazioni riguardano sia l’assetto finanziario sia l’aggiornamento del Piano delle Opere Pubbliche 2025–2027, con interventi che incidono sulla programmazione triennale e sugli investimenti strategici del territorio.

Non mancano i passaggi tecnici: dall’integrazione del piano triennale degli acquisti all’esame dei debiti fuori bilancio, fino all’approvazione del nuovo regolamento del verde pubblico e privato, che definirà le linee guida per la gestione degli spazi verdi cittadini.

Sostegno agli enti locali: un punto politico sensibile

All’ordine del giorno anche un documento dedicato al sostegno degli enti locali, tema che a livello nazionale continua a richiamare l’attenzione per la crescente pressione finanziaria sui Comuni.

Una mozione simbolica: panchine rosa e blu contro l’infanticidio

La parte finale della seduta sarà dedicata a una mozione che punta a istituire il 14 novembre come “Giornata simbolica contro l’infanticidio”, iniziativa che partirebbe proprio da Fiumicino. La proposta include l’installazione di panchine rosa e blu nelle scuole e nei parchi, oltre alla promozione dell’iniziativa anche fuori dal territorio comunale.