Aprire lo sguardo sull’Italia

Fotografia, memoria e identità nel racconto dei grandi maestri italiani

Sabato 10 gennaio, ore 17:30, alla Biblioteca Gino Pallotta di Fregene, la presentazione del libro di Alessandra Mauro “Aprire lo sguardo” Garzanti. Un libro dove Alessandra Mauro raccoglie 15 fotografie memorabili che, nel comporre il “mosaico visuale” del nostro paese, testimoniano “come lo abbiamo ritratto e come ci siamo ritratti” negli anni. È un viaggio che abbraccia l’Italia intera e che inizia quasi due secoli fa, con una delle prime vedute di Roma realizzata da Giacomo Caneva nel 1847 (Dialoga con l’autrice lo storico dell’arte Sandro Polo)

In una rassegna di grande forza evocativa, sfilano volti, luoghi, momenti: dall’arresto di un giovane Benito Mussolini, immortalato da Adolfo Porry-Pastorel nel 1915, agli innovativi ritratti di Wanda Wulz, alla realtà manicomiale documentata da Gianni Berengo Gardin nel 1968, fino alla fotografia di moda di Ferdinando Scianna e allo studio del tessuto urbano condotto da Gabriele Basilico.

Dall’autoritratto al reportage di guerra, dai primi tentativi di fotogiornalismo alle testimonianze visive di una società che cambia, Mauro intreccia così l’evoluzione della ricerca fotografica e la storia del nostro paese attraverso le opere di alcuni tra gli autori italiani più significativi di tutti i tempi. Mezzo di espressione, pratica artistica, strumento di denuncia; nel racconto appassionante di Alessandra Mauro la fotografia si rivela testimone ineguagliata del nostro passato.

IN VIAGGIO NELLA NOSTRA STORIA CON I MAESTRI DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA

Giacomo Caneva, Pierre-Louis Pierson, Adolfo Porry-Pastorel, Wanda Wulz, Federico Patellani, Mario Giacomelli, Ugo Mulas, Gianni Berengo Gardin, Paola Mattioli, Luigi Ghirri, Letizia Battaglia, Ferdinando Scianna, Mimmo Jodice, Gabriele Basilico, Diana Bagnoli