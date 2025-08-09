Al via i “Festival Singita 2025”: dal 14 agosto quattro appuntamenti per celebrare l’estate a Fregene

I Festival Singita sono eventi unici nel panorama italiano, pensati per chi ama la natura, la bellezza non convenzionale, le esperienze artistiche e la spiritualità contemporanea.

di Dario Nottola

Torna anche quest’anno i “Festival Singita“, il ciclo di eventi estivi ideato dal “Singita Miracle Beach“, al Villaggio dei Pescatori, per trasformare la spiaggia di Fregene in un luogo d’incontro tra musica, arti visive, performance e cultura contemporanea. Quattro format immersivi, ad entrata libera, che ogni estate richiamano un pubblico attento, curioso ed eterogeneo, offrendo esperienze capaci di connettere tutte le fasce di età valorizzando il territorio.

Nel 2025 il calendario si concentra nel mese di agosto articolandosi in quattro appuntamenti, ciascuno con un’identità artistica e tematica distinta, accomunati da un’estetica precisa, una selezione musicale curata ed una forte attenzione all’arte e alla sostenibilità ambientale.

Punti fermi dei format, oltre ai giochi di luce e ai dj set che faranno ballare sotto le stelle, le performance di “Singita Nouveau Cirque“, la compagnia artistica Singita, che interpreterà ogni format con costumi e performance innovative.

I Festival Singita sono eventi unici nel panorama italiano, pensati per chi ama la natura, la bellezza non convenzionale, le esperienze artistiche e la spiritualità contemporanea. Perfetti per chi cerca eventi a entrata libera in spiaggia che ricordano i grandi festival globali, nella cornice naturale della spiaggia e frequentati da un pubblico eterogeneo.

14 AGOSTO – ILLUMINA – desert festival

Una serata per accendere la notte più luminosa dell’estate. Ispirato ai festival nel deserto, Illumina promette una serata indimenticabile, dove l’arte, le sonorità elettroniche e proiezioni luminose si fondono per creare un’atmosfera unica e irripetibile. Illumina è un rituale, espressione, identità temporanea. Il dress code è parte fondamentale di questo rituale. Armature leggere, occhiali a ingranaggio, occhiali da neve, maschere tribali, metalli, borchie, accessori artigianali, veli, frange, sciarpe in cotone, bandane, cuoio, cappelli dalle geometrie impossibili, e tutto ciò che racconta di un viaggiatore del deserto sono gli elementi distintivi di questa festa iconica nel mondo Singita. Il dj set sarà a cura di Simone Russo, Manuel Dee e Garon.

21 AGOSTO – LIBERA – dance with the dragon

“Libera” è il festival che celebra la diversità culturale e la contaminazione tra linguaggi espressivi. Un viaggio ispirato ai festival del mondo, con performance dal vivo, oroscopo, body art, installazioni multisensoriali e dj set che mescolano suoni globali elettronici, afro house e world music. Un invito a liberarsi dagli schemi e danzare in uno spazio aperto e inclusivo. Quest’anno Libera celebrerà il capodanno cinese e ospiterà il djset di Simone Russo, Jack-it e la special guest Valentin Huedo, resident del Woomoon di Ibiza.

28 AGOSTO – FIORISCI – Singita Flower Party

“Fiorisci” è un inno alla libertà, un ritorno allo spirito dei figli dei fiori e all’energia di Woodstock. La spiaggia si trasforma in un tappeto floreale dove colori vibranti, musica anni 70 e abiti bohémien creano un’atmosfera di amore e pace.

Dress code ispirato alle atmosfere di quegli anni, piedi nudi sulla sabbia, bali scatenati dal tramonto in poi e abbracci sotto le stelle: un invito a vivere la bellezza della condivisione e dell’armonia.

5 SETTEMBRE – SOGNA

“Sogna” chiude il ciclo dei festival Singita con un’atmosfera futuristica e visionaria. Una notte sospesa tra sogno e realtà, dove l’estetica si fa surreale tingendosi d’argento e di colori olografici e la musica accompagna verso nuovi immaginari contemporanei. Tra visual art, incursioni artistiche e scenografie contemporanee, l’evento diventa una narrazione sensoriale ispirata al futuro. Sogna unisce arte visiva, videomapping, musica elettronica morbida e atmosfere futuristiche tipiche dei festival globali.