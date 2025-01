Al porto canale di Fiumicino apre l’Osteria consapevole

Dedicata al Patrono ‘Ippolito’ con giovani chef Team Pezzetta

La prestigiosa ristorazione di Fiumicino, che conta circa 630 realtà gastronomiche a vario titolo, compresi locali e chef “stellati”, su tutto il suo vasto territorio, si arricchisce di un’ulteriore attività: il 15 gennaio, lungo il porto canale, di fronte alla passerella pedonale ed ai pescherecci, ci sarà il taglio del nastro per “Ippolito”, il nuovo progetto del gruppo di Luca Pezzetta, della “Pizzeria Clementina” di Fiumicino, tra le 50 Top Pizza Italia 2024, e che, di recente, ha vinto il premio “Best Pizza Chef Under 35” ai Food&Wine Italia Awards 2024.

La novità? E’ un’osteria “consapevole”, guidata da due giovani chef, Marco Fedeli e Andrea Alberghetti, con una cucina che ricorda i “profumi di casa, in un viaggio tra memoria, tradizioni e territorio”, e che lavorano con una particolare attenzione alla stagionalità delle materie prime, valorizzando il pane e i lievitati del Micro Forno.

Il nome rende omaggio al Patrono della città, Sant’Ippolito. “Il menu di Ippolito cambierà spesso, seguendo la stagionalità degli ingredienti, i ritmi della natura e del mare. La maggior parte delle materie prime arriva dai produttori del vasto territorio del comune di Fiumicino (222 chilometri quadrati), dall’Asta del Pesce e dalle barche”, è evidenziato in una nota.

Sono due elementi che caratterizzano diversi piatti del menu, come il battuto di manzo, senape antica, funghi alla brace e girella sfogliata, la rana pescatrice alla cacciatora con la focaccia e il ripieno della seppia e carciofo.

Classe 1991, nato a Ostia e pescatore, in questo settore Marco Fedeli ha iniziato da autodidatta a 19 anni in una piccola trattoria del litorale, ereditando dal papà la passione per la caccia. Per cinque anni ha gestito “l’Angoletto-la Boutique del Pesce” a Fiumicino, valorizzando piatti dimenticati. Alberghetti è nato a Roma e ha 34 anni: la nonna gli ha trasmesso l’amore per la cucina. Dopo una breve esperienza nella Capitale, è partito per Londra, lavorando in diversi locali, tra cui un ristorante di fine dining e in un hotel 5 stelle lusso.